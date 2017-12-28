القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
مصر
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:13 ص

التنمية المحلية و«مصر الخير» يوقعان اتفاقية لإنشاء ٢٥ مدرسة بقرى بئر العبد

الدكتور هشام الشريف
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
dostor.org/2004346

يوقع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير.

ويهدف برتوكول التعاون تنفيذ ٢٥ مدرسة مجتمعية لتعليم الكبار والمتسربين من التعليم في الوحدات المحلية القروية التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتستهدف الاتفاقية تنمية عدة قرى وعلي رأسها "الروضة والسادات و٦ أكتوبر والسلام وأم عقبة والشهداء والشيخ زايد وبئر العبد".

يذكر أن وزارة التنمية المحلية تواصل مخططاتها التنموية، لإحداث نقلة نوعية في قرى بئر العبد، عقب الحادث الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب

منذ يوم

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

منذ يومين

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر

منذ 3 أيام

قرار جمهورى: الدكتورعاطف شاكرعميدًا لطب الفم والأسنان بجامعة القاهرة

منذ 4 أيام

وزير الكهرباء: القضاء على سرقات التيار باستخدام العدادات الذكية

منذ 8 شهر

«الخارجية»: تصريحات مفوّض حقوق الإنسان "غير متزنة"

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى و21 آخرين فى «التخابر مع حماس»

شاهد.. «نجمة يسوع» أغنية جديدة لـ«كارول سماحة» و«أليساندرو سافينا»

مليشيات الحوثي الإيرانية تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 13.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

ألبومات الصور

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 ملايين جنيه» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

نجم الساعة

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

منوعات

فيديوجراف.. «إسقاط البدري ومحاصرة تامر حسني» أبرز 5 أخبار اليوم

حبر سري داخل المكتبات المصرية: «يختفي بالنار» (فيديو)

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

المثقف

الحقائق الخالدة غير مرئية فى «مدبرة المنزل والأستاذ»

ولاد الكار

أبو السعود محمد يكشف حقيقة إلغاء حجز شقق مدينتى للصحفيين

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: كيف قام المسيح؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: خطأ أسامة كمال فى الاعتذار وليس فى الحوار

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: احذر النقاشات غير المجدية

الصحة

4 نصائح لتحسين حياتك الجنسية فى العام الجديد

الدستور على فيسبوك
ads