التنمية المحلية و«مصر الخير» يوقعان اتفاقية لإنشاء ٢٥ مدرسة بقرى بئر العبد

يوقع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير.



ويهدف برتوكول التعاون تنفيذ ٢٥ مدرسة مجتمعية لتعليم الكبار والمتسربين من التعليم في الوحدات المحلية القروية التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.



وتستهدف الاتفاقية تنمية عدة قرى وعلي رأسها "الروضة والسادات و٦ أكتوبر والسلام وأم عقبة والشهداء والشيخ زايد وبئر العبد".



يذكر أن وزارة التنمية المحلية تواصل مخططاتها التنموية، لإحداث نقلة نوعية في قرى بئر العبد، عقب الحادث الذي شهدته خلال الفترة الماضية.