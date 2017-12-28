123 مليون درهم.. حصيلة مزاد أبوظبي العقاري

بلغت حصيلة المزاد العقاري الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع الإمارات للمزادات في فندق قصر الإمارات، مساء أمس الأول في أبوظبي، 123 مليون درهم مقابل بيع 27 قطعة أرض ومسكن وفيلا ومزرعة موزعة في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.



وبلغ إجمالي العقارات التي عرضت بالمزاد 52 عقارًا متنوعًا، بحسب صحيفة الخليج.



واستحوذت الفلل والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية على اهتمام الجمهور، حيث ارتفعت قيمة بعض العقارات إلى ضعف قيمتها، بينما جرى بيع بعض العقارات بالقيمة المعروضة نفسها.