«العربية»: ميليشيا الحوثي تفرض التجنيد الإجباري بمحافظة ذمار

أفادت مصادر محلية يمنية بأن قادة ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار (130 كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء)، يفرضون التجنيد الإجباري بقوة السلاح على أبناء المحافظة، مع اقتراب قوات الجيش الوطني منها.



وأضافت المصادر، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس، أن التجنيد الإجباري في ذمار بلغ ذروته، تزامنًا مع النجاح الذي حققته قوات الشرعية في مناطق البيضاء (وسط اليمن)، كما تعمل الميليشيات على استدعاء العسكريين السابقين، ومن يرفض منهم يتم اختطافه.



وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تبحث في المدارس عن مقاتلين من الطلاب وخصوصًا الثانوية والإعدادية، وذلك للمشاركة في جبهات القتال لسد العجز لديها.



يُذكر أن الحوثيين يعانون من الاستنزاف البشري بعد مقتل أعداد كبيرة منهم في جبهات القتال.



وكان الجيش اليمني نشر أمس قائمة بأسماء 80 قياديا من ميليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم خلال شهر ديسمبر الجاري، في المواجهات الميدانية وغارات التحالف العربي بقيادة السعودية، في أكبر خسائر تتكبدها الميليشيات على وقع احتدام المعارك والهزائم المتوالية التي تتلقاها في أكثر من جبهة.