انخفاض واردات اليابان من النفط الإيراني 18.7% في نوفمبر
أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت في نوفمبر بنسبة 18.7 %على أساس سنوي إلى 193 ألفا و141 برميلا يوميا.
أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت في نوفمبر بنسبة 18.7 %على أساس سنوي إلى 193 ألفا و141 برميلا يوميا.
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