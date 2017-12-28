انخفاض واردات اليابان من النفط الإيراني 18.7% في نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني انخفضت في نوفمبر بنسبة 18.7 %على أساس سنوي إلى 193 ألفا و141 برميلا يوميا.