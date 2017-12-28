القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:59 ص

تكتلات مرورية في شوارع القاهرة

تكتلات مرورية في
dostor.org/2004339

شهدت شوارع ومحاور القاهرة كثافات مرورية متوسطة أعلى الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتباطأت حركة المرور أعلى كوبرى الفنجرى أمام القادم من الحدائق اتجاه محور النصر، ويفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد؛ لتخفيف الأحمال عن الطريق.

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، ومن العروبة اتجاه المطار، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى، وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

كما ظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء، وحتى مطلع الدائرى.

وظهرت أحجام مرورية على الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة، وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى، والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى، وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعة القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.

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