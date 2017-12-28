مقتل 6 أطفال إثر انفجار لغم أرضي في شمال أفغانستان

لقي 6 أطفال مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي في إقليم بلخ شمالي أفغانستان، ويعتقد أن حركة طالبان تقف وراء حادث التفجير.



وقال مسئول أمني أفغاني في تصريح نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، "إن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، فيما لم تعلن بعد أية جهة مسئوليتها عن الانفجار"، إلا أن مسئولي الإقليم يلقون باللائمة على حركة طالبان، مشيرين إلى أن الحركة كانت تستهدف قوات الأمن الأفغانية.



تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان لديها أكبر عدد من ضحايا الألغام في العالم، حيث يلقى نحو 140 شخصا حتفهم كل شهر بسببها، بالإضافة إلى القنابل الأخرى المزروعة على جوانب الطرق.