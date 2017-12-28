«قهوة بلدي» تسبب أزمة بين وزير قطاع الأعمال ومحافظ البحيرة

يبحث الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، حلول بيع أراضي الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في إطار تنمية الموارد المالية لإحداث عمليات تطوير مختلفة في قطاع الغزل والنسيج الحكومي بسبب الأزمات التي واجهها على خلفية استغلال بعض أراضي الشركات في كافيهات ومقاهي بمحافظة كفر الشيخ.



وكشفت مصادر مطلعة أن انتقاد نادية عبده، محافظ البحيرة، للشرقاوي، أمس الأربعاء، خلال تواجدها بمجلس النواب لإهمال الوزير لشركات الغزل والنسيج في محافظة البحيرة تسبب في أزمة حول علاقة محافظ البحيرة ووزير قطاع الأعمال، خاصة أنه كان قد أعلن خلال منتدى الاستثمار بالجامعة البريطانية أنه كان ينتوى بيع أراضي الشركة القابضة للغزل والنسيج إلا أنه أجل قرار البيع حتى لا يتم صرف الأموال في المكافآت والرواتب مشيرا إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها بالكامل لتطوير المصانع من أجل زيادة الإنتاجية بالشركات.



وأضافت المصادر للدستور، أن الشرقاوي تعرض إلى انتقاد حاد من أعضاء مجلس النواب بسبب إهمال مصانع شركات الغزل والنسيج، بالإضافة الى توجيه نادية عبده محافظ البحيرة تساؤلا للوزير خلال تواجدها بالبرلمان حول سبب إهمال شركات قطاع الأعمال في محافظة البحيرة بخلاف استخدام بعض الأراضي في إقامة كافياهات ومقاهي بلدية وقاعة أفراح بدلا من استثماراها بالطريقة الأمثل.



وأشارت المصادر الى أن الوزير الحالي يسعي لإحداث تنمية بالشركات الا أنه مازال يصطدم بعمليات الفساد والمخالفات التي توجد في بعض الشركات حتى الآن.