القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
اقتصاد
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:48 ص

«قهوة بلدي» تسبب أزمة بين وزير قطاع الأعمال ومحافظ البحيرة

المهندسة نادية عبده
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
أسامة الشندويلي
dostor.org/2004331

يبحث الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، حلول بيع أراضي الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج في إطار تنمية الموارد المالية لإحداث عمليات تطوير مختلفة في قطاع الغزل والنسيج الحكومي بسبب الأزمات التي واجهها على خلفية استغلال بعض أراضي الشركات في كافيهات ومقاهي بمحافظة كفر الشيخ.

وكشفت مصادر مطلعة أن انتقاد نادية عبده، محافظ البحيرة، للشرقاوي، أمس الأربعاء، خلال تواجدها بمجلس النواب لإهمال الوزير لشركات الغزل والنسيج في محافظة البحيرة تسبب في أزمة حول علاقة محافظ البحيرة ووزير قطاع الأعمال، خاصة أنه كان قد أعلن خلال منتدى الاستثمار بالجامعة البريطانية أنه كان ينتوى بيع أراضي الشركة القابضة للغزل والنسيج إلا أنه أجل قرار البيع حتى لا يتم صرف الأموال في المكافآت والرواتب مشيرا إلى أن حصيلة البيع سيتم توجيهها بالكامل لتطوير المصانع من أجل زيادة الإنتاجية بالشركات.

وأضافت المصادر للدستور، أن الشرقاوي تعرض إلى انتقاد حاد من أعضاء مجلس النواب بسبب إهمال مصانع شركات الغزل والنسيج، بالإضافة الى توجيه نادية عبده محافظ البحيرة تساؤلا للوزير خلال تواجدها بالبرلمان حول سبب إهمال شركات قطاع الأعمال في محافظة البحيرة بخلاف استخدام بعض الأراضي في إقامة كافياهات ومقاهي بلدية وقاعة أفراح بدلا من استثماراها بالطريقة الأمثل.

وأشارت المصادر الى أن الوزير الحالي يسعي لإحداث تنمية بالشركات الا أنه مازال يصطدم بعمليات الفساد والمخالفات التي توجد في بعض الشركات حتى الآن.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل

منذ يومين

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد

منذ 8 شهر

"بن سلمان" يعلن تفاصيل بيع شركة "أرامكو" للنفط

منذ 8 شهر

تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات لمبادلة الديون مع إيطاليا

منذ 8 شهر

خلال ساعات.. "المركزي" يعلن رصيد الاحتياطي

منذ 8 شهر

بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة سعودية لتصنيع المصاعد

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى و21 آخرين فى «التخابر مع حماس»

شاهد.. «نجمة يسوع» أغنية جديدة لـ«كارول سماحة» و«أليساندرو سافينا»

مليشيات الحوثي الإيرانية تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 13.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

ألبومات الصور

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 ملايين جنيه» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

نجم الساعة

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

منوعات

فيديوجراف.. «إسقاط البدري ومحاصرة تامر حسني» أبرز 5 أخبار اليوم

حبر سري داخل المكتبات المصرية: «يختفي بالنار» (فيديو)

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

المثقف

الحقائق الخالدة غير مرئية فى «مدبرة المنزل والأستاذ»

ولاد الكار

أبو السعود محمد يكشف حقيقة إلغاء حجز شقق مدينتى للصحفيين

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: احذر النقاشات غير المجدية

الصحة

4 نصائح لتحسين حياتك الجنسية فى العام الجديد

الدستور على فيسبوك
ads