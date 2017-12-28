إلغاء حكم حبس ريهام سعيد في تهمة سب «زينة»

قضت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار سامح الشريف، بقبول استئناف الإعلامية ريهام سعيد، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة الفنانة "وسام رضا إسماعيل"، الشهيرة باسم "زينة"، على خلفية قضية إثبات نسب طفليها من الفنان أحمد عز، كما رفضت الدعوى المدنية.



كان محامي الممثلة زينة، قدم بلاغًا للنائب العام، ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، رئيس تحرير "وشوشة"، بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير"، على قناة "النهار".