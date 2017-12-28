قطر تسمح بتناول الخمور في كأس العالم 2022

تخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتناول الخمر في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية بكرة القدم.



وستسمح قطر التي فازت بحق استضافة كأس العالم 2022، للجماهير والراغبين بتناول الخمر والمواد الكحولية في مناطق مخصصة.



هذه المناطق لن تكون سوى مناطق مخصصة ومجهزة لذلك، حيث ستقع في مناطق صحراوية تبعد عن المدن القطرية بحيث لا تسبب الإزعاج لسكان المدن، حسبما نقلت صحيفة "الديلي ميل " البريطانية.



من جهته، قال حسن الذوادي الذي قاد ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، إنه سيسمح بتناول المواد الكحولية ولكن في أماكن بعيدة.



وأضاف قائلا: "أنا شخصيا ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة".



ونقلت الصحيفة عن مسئول في الاتحاد الإنجليزي بكرة القدم قوله: "من هو السليم عقليا الذي سيقطع بضع أميال في الصحراء في بلد عربي ليحتسي نصف لتر من الخمر قبل مباراة؟"، في إشارة إلى امتعاض الاتحاد الإنجليزي حول وجود هذه الأماكن البعيدة والنائية، الأمر الذي يخلق مشاكل للمشجعين الإنجليز.



كما سيؤدي هذا القرار إلى حدوث أزمة للرعاة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقاطعة عالمية.