حملات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو فى شارع السودان

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

احتفل عدد كبير من الفنانين بالكريسماس مع جمهورهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشروا صورًا لهم بإطلالات جديدة. لكن هذا العام حرصت عدد من الفنانات على ارتداء «هوت شورت» خلال ...