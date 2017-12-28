القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
حوادث
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:45 ص

حملات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو فى شارع السودان

حملات مرورية بمحيط
dostor.org/2004328

أفادمصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأنه تم نشر قوات مرورية مدعومة بالأوناش بشارع السودان، بسبب أعمال إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان فى شارع السودان الرئيسى، وتم توزيعهم بأماكن متفرقة بالطريق لملاحظة حركة السيارات.

كما انتشر رجال المرور بكورنيش النيل وميدان الكيت كات وبمدخل السودان من ناحية النيل وبمحيط مستشفى القلب ومحكمة الأسرة وشمال الجيزة وبشارع المأمون وشارع السودان من ناحية إمبابة وبشارع جلال الدين الحمامصى وتتقاطع المأمون مع الزمالك والملكة زبيدة وعمر طوسون لمتابعة حركة السيارات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته

منذ يوم

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»

منذ يومين

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق

منذ يومين

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

منذ يومين

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»

منذ يومين

«المفتى» يُصَدِّق على إعدام عاطل وربة منزل قتلا «شقيقة الثانية»

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى و21 آخرين فى «التخابر مع حماس»

شاهد.. «نجمة يسوع» أغنية جديدة لـ«كارول سماحة» و«أليساندرو سافينا»

مليشيات الحوثي الإيرانية تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 13.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

ألبومات الصور

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 ملايين جنيه» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

نجم الساعة

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

منوعات

فيديوجراف.. «إسقاط البدري ومحاصرة تامر حسني» أبرز 5 أخبار اليوم

حبر سري داخل المكتبات المصرية: «يختفي بالنار» (فيديو)

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

المثقف

الحقائق الخالدة غير مرئية فى «مدبرة المنزل والأستاذ»

ولاد الكار

أبو السعود محمد يكشف حقيقة إلغاء حجز شقق مدينتى للصحفيين

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: احذر النقاشات غير المجدية

الصحة

4 نصائح لتحسين حياتك الجنسية فى العام الجديد

الدستور على فيسبوك
ads