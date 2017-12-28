القاهرة : الخميس 28 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:54 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
07:22 ص

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل
12:32 ص

اليوم.. الحكم فى دعوى إلزام «كهربا» بدفع 50 ألف جنيه مؤخر طليقته
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
الكابتن
الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:27 ص

«نادال» يعلن انسحابه من بطولة بريسبان للتنس

نادال
نادال
dostor.org/2004325

أعطى رافايل نادال مؤشرا جديدا على أن إصابته في الركبة ما تزال تسبب له بعض المشاكل، وذلك بعد انسحابه من بطولة بريسبان الدولية للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأكد منظمو البطولة صباح اليوم الخميس غياب اللاعب، حيث جاء هذا الانسحاب بمثابة مفاجأة قليلة خاصة وأن المصنف الأول على العالم يعاني من إصابة في الركبة منذ عدة أشهر.

وقال كاميرون بيارسون مدير بطولة بريسبان لمنتدى "كوينز لاند ميديا":"حزين لرافايل لأنني أعلم كم أحب اللعب في بريسبان قبل 12 شهرا. تلقينا كلمات انسحابه صباح اليوم".

وأضاف:"نتمنى لرافايل الأفضل وأن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة ملبورن".

وانسحب نادال الأسبوع الماضي من بطولة أبو ظبي والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وقال نادال لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) إنه ينوي محاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسر فيها المباراة النهائية في يناير الماضي أمام روجيه فيدرر.

وقال:"أسف لأنني لن أتمكن من المشاركة في بطولة بريسبان هذا العام. كانت نيتي هي المشاركة في البطولة ولكنني مازلت غير جاهز بعد الموسم الماضي الطويل والبداية المتأخرة لاستعداداتي".

وقال اللاعب الإسباني إنه سيسافر لملبورن يوم 4 يناير لبدى استعداداته للبطولة الكبرى التي تقام بعدها بـ11 يوما.

وبعد غياب نادال عن بطولة بريسبان، سيحصل جريجور ديميتروف الفائز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين على صدارة تصنيف البطولة التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين

منذ 4 أيام

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

منذ 4 أيام

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 8 شهر

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

منذ 8 شهر

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول

منذ 8 شهر

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

الآن

اليوم.. محاكمة مرسى و21 آخرين فى «التخابر مع حماس»

شاهد.. «نجمة يسوع» أغنية جديدة لـ«كارول سماحة» و«أليساندرو سافينا»

مليشيات الحوثي الإيرانية تطلق صاروخا باليستيا على مأرب

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 13.250 مليار جنيه

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

ألبومات الصور

الـ«هوت شورت» موضة الفنانين في الكريسماس (صور)

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 ملايين جنيه» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

نجم الساعة

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

الأكثر قراءة

«بص أمك».. تفاصيل الكليب الجديد المثير للجدل

مفاجأة.. رحيل شريف إكرامى عن الأهلى فى يناير المقبل

عاجل.. وفاة محمد سعد بطل كمال الأجسام داخل مستشفى الجلاء العسكري

كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

منوعات

فيديوجراف.. «إسقاط البدري ومحاصرة تامر حسني» أبرز 5 أخبار اليوم

حبر سري داخل المكتبات المصرية: «يختفي بالنار» (فيديو)

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

المثقف

الحقائق الخالدة غير مرئية فى «مدبرة المنزل والأستاذ»

ولاد الكار

أبو السعود محمد يكشف حقيقة إلغاء حجز شقق مدينتى للصحفيين

مباريات
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ بالصورة.. «الغندور» يوجه رسالة غاضبة لمرتضى منصور

محمد الراعي

​ هل يجرؤ الوزير على حل مجلسي أبوريدة ومرتضى؟

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: احذر النقاشات غير المجدية

الصحة

4 نصائح لتحسين حياتك الجنسية فى العام الجديد

الدستور على فيسبوك
ads