«نادال» يعلن انسحابه من بطولة بريسبان للتنس

أعطى رافايل نادال مؤشرا جديدا على أن إصابته في الركبة ما تزال تسبب له بعض المشاكل، وذلك بعد انسحابه من بطولة بريسبان الدولية للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل.



وأكد منظمو البطولة صباح اليوم الخميس غياب اللاعب، حيث جاء هذا الانسحاب بمثابة مفاجأة قليلة خاصة وأن المصنف الأول على العالم يعاني من إصابة في الركبة منذ عدة أشهر.



وقال كاميرون بيارسون مدير بطولة بريسبان لمنتدى "كوينز لاند ميديا":"حزين لرافايل لأنني أعلم كم أحب اللعب في بريسبان قبل 12 شهرا. تلقينا كلمات انسحابه صباح اليوم".



وأضاف:"نتمنى لرافايل الأفضل وأن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة ملبورن".



وانسحب نادال الأسبوع الماضي من بطولة أبو ظبي والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع.



وقال نادال لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) إنه ينوي محاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسر فيها المباراة النهائية في يناير الماضي أمام روجيه فيدرر.



وقال:"أسف لأنني لن أتمكن من المشاركة في بطولة بريسبان هذا العام. كانت نيتي هي المشاركة في البطولة ولكنني مازلت غير جاهز بعد الموسم الماضي الطويل والبداية المتأخرة لاستعداداتي".



وقال اللاعب الإسباني إنه سيسافر لملبورن يوم 4 يناير لبدى استعداداته للبطولة الكبرى التي تقام بعدها بـ11 يوما.



وبعد غياب نادال عن بطولة بريسبان، سيحصل جريجور ديميتروف الفائز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين على صدارة تصنيف البطولة التي تنطلق يوم الأحد المقبل.