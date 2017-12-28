القوات الجوية السورية تنتقم لمقتل طيارها

أفادت معلومات نُشرت على شبكة الإنترنت بأن إرهابيين تمكنوا من إسقاط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو السوري في شمال محافظة حماة السورية.



وتمكن الطيار من مغادرة الطائرة المنكوبة، لكن الإرهابيين قتلوه بإطلاق النار عليه من الأرض.



وقالت وكالة (فان) إحدى وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس، إن القوات الحكومية السورية انتقمت في اليوم التالي ممن أسقط الطائرة، حيث شنت سلسلة هجمات على مواقع الإرهابيين.



ويشار إلى أن الطيران السوري شن عدة غارات على الإرهابيين في شرق وشمال حماة، بينما رَمَتهم مدفعية الجيش السوري بالقذائف.



وبلغت خسائر الإرهابيين عشرات القتلى وتدمير العديد من الآليات العسكرية بحسب موقع "نيوإنفورم"