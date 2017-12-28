سفير إثيوبيا بأنقرة: نريد حل أزمة سد النهضة سلميًا ولا نريد إيذاء المصريين

أعرب السفير الإثيوبي لدى تركيا أياليو جوبيزي، عن رغبة بلاده في حل أزمة سد النهضة مع مصر "سلميا".



وقال جوبيزي في مقابلة بثتها وكالة الأناضول التركية الرسمية مساء أمس الأربعاء: "نريد حل هذه المعضلة سلميا وتقنيا، يجب على المهندسين أن يشاركوا في هذه القضية، وتود إثيوبيا أن تواصل التعاون مع السودان ومصر".



وأضاف: "لا نريد أن نؤذي إخواننا المصريين، لكننا نريد منهم أن يفهمونا أيضا".



وقبل 6 سنوات، أطلقت إثيوبيا مشروعًا ضخمًا لبناء سد النهضة على نهر النيل بتكلفة 4.8 مليار دولار بالقرب من حدودها مع السودان وسط مخاوف من قبل مصر من أن يؤثر السد على حصتها في مياه النيل.