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الخميس 28/ديسمبر/2017 - 08:05 ص

نائبا رئيس زيمبابوي الجديد يؤديان اليمين الدستورية.. اليوم

إيمرسون منانجاجوا
إيمرسون منانجاجوا
وكالات
dostor.org/2004311

من المقرر أن يؤدي نائبا الرئيس اللذين عينهما رئيس زيمبابوي الجديد، إيمرسون منانجاجوا، اليمين الدستورية اليوم الخميس.

والنائبان هما قائد الجيش المتقاعد مؤخرا كونستانتينو شيوينجا الذي قاد الانقلاب السلمي الذي أفضى إلى استقالة الرئيس روبرت موجابي الذي تولى الرئاسة لفترة طويلة، في نوفمبر، وكيمبو موهادي وزير الدفاع والأمن وشؤون المحاربين القدامى وحليف منانجاجوا منذ فترة طويلة.

وذكرت صحيفة هيرالد الرسمية أمس الأربعاء، أن النائبين سيؤديان اليمين اليوم.

وتم تعيين شيوينجا وموهادي نائبين لرئيس حزب الجبهة الوطنية الحاكم مطلع الأسبوع.

وفي الوقت الذي كان الشعب الزيمبابوي يشعر بالبهجة بعد الإطاحة بموجابي، سرعان ما أصبح العديد منهم تساورهم شكوك في أن يقدم منانجاجوا تغييرا ذا مغزى بعد تعيينه حكومة كاملة من السياسيين الذين يعودون إلى عهد موجابي، وسلم حقائب رئيسية لكبار المسؤولين العسكريين والمحاربين القدماء الذين لعبوا دورا أساسيا في الانقلاب.

كما أثار استبعاد منانجاجوا للمعارضة قلقا بالغا في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية والتي من المقرر أن تجري انتخابات عام 2018.

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