القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 09:08 م

سعفان: إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بـ«المسحول» الذي توفى بالأردن.. غدًا

محمد سعفان
محمد سعفان
وفاء علي
dostor.org/2004140

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عاجلا منذ قليل، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن، يفيد أن المواطن المصري "علي السيد مرسي"، الذى تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عدد من المواطنين الأردنيين، قد توفي مساء اليوم الأربعاء، وسيتم إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمتوفي صباح الغد.

وكلف وزير القوى العاملة، المستشار العمالي أشرف الحرايري بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلا عن متابعة مستحقاته وتأميناته، وإبلاغ زوجته وأبنائه المتواجدين بالأردن خالص العزاء، وأن السفارة ومكتب التمثيل العمالي سوف يتابعون نتائج آخر التحقيقات في القضية المعروضة حاليا على المدعي العام للتحقيق فيها.

كان الوزير يتابع حالة المواطن "علي السيد مرسي" أولا بأول تليفونيا من خلال مكتب التمثيل العمالي، وكانت حالته حتى أمس خطيرة، وفي غيبوبة، مع استجابة بسيطة للمؤثرات الخارجية، والحدقتان متجاوبتان للضوء، ومازال بقسم العناية بمستشفى جبل الزيتون، على جهاز التنفس الاصطناعي، وقد زاره وزير العمل الأردني علي الغزاوي، وأبلغ أهله بتحمل الأردن تكاليف العلاج كاملة.

يذكر أن جميع المشتركين في الاعتداء علي المصري تم القبض عليهم، وتحويل القضية للمدعي العام للتحقيق، حيث إن الموضوع خلاف علي ٢٠٠٠ دينار بين المجني عليه والجاني لشراء سيارة

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