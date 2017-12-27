رئيس اتحاد الكرة ومسئولو الأندية بالدقهلية يقدمون العزاء في لاعب نادي دكرنس

قدم هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وكرم كردي وأحمد مجاهد عضوا المجلس، ومسئولو أندية الدقهلية، اليوم، العزاء في اللاعب حامد مهدي لاعب نادي دكرنس الذي وافته المنية أمس بعد إصابته بسكتة قلبية أثناء إحدى المباريات.



وكان فى استقبالهم رئيس نادي دكرنس الرياضي المهندس الخضر إبراهيم وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من أعضاء الجمعية العمومية، وأقام النادي سرادق عزاء كبيرا للاعب وأعلنوا الحداد ووقف الأنشطة بالنادي يومين.



واجتمع مسئولو الجبلاية بمسئولي 17 ناديا من أندية محافظة الدقهلية في نادي بني عبيد الرياضي الذي يترأسه الدكتور هرماس رضوان ونائب البرلمان الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد.



وتفقد أعضاء اتحاد الكرة المنشآت الجديدة بنادي بني عبيد، بناء على دعوة رئيس النادي.