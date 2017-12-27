«العاملين بالخارج»: السفارة المصرية بالأردن رفضت تحمل مصاريف علاج «المسحول»

أكد محمود شكل، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن وفاة المواطن المعتدى عليه بالأردن «علي السيد علي»، جاءت نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض السفارة المصرية بالأردن تحمل مصاريف العلاج داخل المستشفى الخاص، وتم نقله إلى آخر حكومي.



وأوضح شكل، خلال تصريح خاص، لـ«الدستور»، أنه طلب من أهل المريض نقله إلى مستشفى حكومي لتكون تحمل نفقة العلاج على الحكومة، وبعد رفض أهل المريض، أصر المستشار القانوني على النقل وتم نقله لمستشفى الحاووز الحكومي أمس في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة.



جدير بالذكر أن المواطن المصري المعتدى عليه بالأردن توفي اليوم في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة.