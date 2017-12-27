القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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اقتصاد
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:55 م

خبراء: دخول البنك الدولي يصحح مسار مفاوضات سد النهضة

سامح شكرى
سامح شكرى
هالة أمين - وائل القمحاوى سعيدة عامر
dostor.org/2004131

لاقى مقترح سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال زيارته إلى إثيوبيا، أمس، بدخول البنك الدولى طرفًا ثالثًا «محايدًا» فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بدراسات تأثيرات سد النهضة الإثيوبى، ردود أفعال واسعة.

وعاد وزير الخارجية، أمس، إلى القاهرة، قادمًا من أديس أبابا، عقب زيارة استغرقت يومًا واحدًا، التقى خلالها هيلا ماريام ديسالين، رئيس الوزراء الإثيوبى، ونظيره الإثيوبى لبحث تداعيات «ملف سد النهضة».

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أمس، أن اقتراح مصر، بمشاركة البنك، يمثل تطورًا كبيرًا فى ملف السد، واصفة موقف السودان بـ«المُتغير» و«المُحير»، بعدما كان منذ فترة طويلة حليفًا لمصر، مشيرة إلى أنه يقف الآن مع إثيوبيا، على خلفية العلاقات المتوترة مع مصر بسبب «مثلث حلايب».

وأضافت: «العمل فى السد متقدم بالفعل، إذ تم بناء نحو ٦٢٪ منه، ومن المقرر أن يبدأ الإثيوبيون فى اختبار التوربينين الأولين العام المقبل، مع اكتمال كل الإنشاءات بنهاية عام ٢٠١٨».

ورأت إذاعة «صوت أمريكا»، أن وجود البنك الدولى كطرف محايد سيُسهم فى تسهيل مفاوضات بشكل خالٍ من التفسير السياسى والتلاعب.

أما صحيفة «لوبوان» الفرنسية، فأشارت إلى أن مصر مصممة على مواجهة إثيوبيا حماية لأمنها المائى، فى ظل خشيتها من أن يؤدى بناء هذا السد الضخم إلى خفض تدفق النهر الذى يعتمد عليه بنسبة ٩٠٪ من إمدادات المياه.

وأضافت: «طلب مصر بتدخل البنك الدولى، يأتى بعد نتائج تقرير أولى قدمته شركتان استشاريتان فرنسيتان فى مايو الماضى (أرتيليا وبرل)، لم تكن مرضية، وكافية للتأكيد على عدم مساس السد بحصة مصر».

من جانبه، قال اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لإثيوبيا، تعد بداية للارتقاء بمستوى التفاوض، وبحث نقاط الخلاف فى الملف الفنى، مشيرًا إلى أن زيارته كانت تمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى المقررة للبرلمان المصرى فى يناير المقبل.

وأشار «باشات»، إلى أن السفير الإثيوبى، كان قد تقدم بطلب للبرلمان المصرى لترتيب زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبى «هيلا ماريام ديسالين» لمجلس النواب.

فيما قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن تدخل البنك الدولى كطرف فى أزمة بناء سد النهضة خطوة جيدة، لتصحيح مسار المفاوضات.

وأكدت «عمر»، أن البنك الدولى، طرف محايد، وتدخُله سيكون مفيدًا فى التحكيم، ووضع حلول للخلافات الفنية، قائلة، إن دخول البنك الدولى سيكون كمفاوض أو مُحكم بين الطرفين، لكن قراره النهائى غير مُلزم لإثيوبيا، وهذه هى المشكلة الحقيقية، وفقًا لقولها.

وأكد الدكتور أحمد فوزى، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن الأمر يتوقف على رغبة الجانب الإثيوبى فى حل الأزمة سياسيًا، مشيرًا إلى تعقد عملية المفاوضات، قائلًا: «ربما الأيام المقبلة تحمل جديدًا رغم أن قرارات البنك الدولى غير ملزمة لإثيوبيا».
وأوضح الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحل السياسى مهم فى الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية السير فى هذا الإطار، رغم صعوبة النتيجة القانونية وتنفيذها على أرض الواقع.

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