إقرار خطة مواجهة ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن.. غدا

تشهد الجلسة العامة للبرلمان العربى، المقرر عقدها فى القاهرة الخميس، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، عرض خطة تحرك البرلمان للتصدى لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن لعامى ٢٠١٩-٢٠٢٠، تمهيدًا لإقرارها.



وناقشت لجنة فلسطين فى البرلمان العربى، متابعة تنفيذ قرار البرلمان الصادر عن الجلسة الطارئة المتضمن خطة التحرك للتصدى لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.



وأوصت اللجنة بمواصلة دعم البرلمان العربى الكامل لكل قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكى، ودعت إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى، والالتزام الأمين والصادق لكل الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع فى القاهرة، واستمرار دور مصر فى المصالحة الفلسطينية، وتذليل كل العقبات التى تقف أمام إنهاء الانقسام.



وأوصت أيضًا بالتنسيق مع الاتحاد البرلمانى العربى، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية، لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلمانى الدولى فى الدورة المقبلة رقم ١٣٨، المقرر عقدها فى جنيف خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ مارس ٢٠١٨.



كما طالبت بتواصل رئيس البرلمان العربى مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التى تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، من الأطفال إلى الشيوخ، مستدلة على ذلك باعتقال الطفلة «عهد التميمى» ووالدتها، وقتل المُقعد إبراهيم أبوثريا.



وأيدت اللجنة مخاطبة رئيس البرلمان العربى لبرلمانات الدول التى صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ ٢١ ديسمبر الجارى بشأن القدس، أو التى امتنعت عن التصويت، لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والوقوف بجانب الحق الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها «القدس».

وطالبت بمخاطبة برلمانات جميع الدول التى صوتت لصالح القرار، وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها «القدس».



وفى سياق متصل، أعلن السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام للجامعة، أن الوفد الوزارى العربى المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارئ فى ٩ ديسمبر الجارى والمعنى بالقرار الأمريكى بشأن القدس - سيعقد اجتماعًا فى الأردن يوم ٦ يناير المقبل بدعوة من رئاسة القمة العربية. ويضم الوفد الوزارى العربى وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.



وقال زكى فى مؤتمر صحفى عقده حول حصاد عام ٢٠١٧ لنشاطات جامعة الدول العربية: «عقد قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكى بشأن القدس أمر وارد»، مشيرًا إلى أن موضوع عقد تلك القمة ورد ذكره فى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب فى ٩ ديسمبر الجارى، ويبقى ذلك قرارًا فى يد الدول العربية. وأضاف: «الاجتماع الأول للوفد الوزارى العربى المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده فى الأردن فى ٦ يناير المقبل، سيناقش إمكانية عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأمريكى حول القدس»، مشيرًا إلى أن «القمة العربية الدورية ستعقد فى العاصمة السعودية الرياض نهاية مارس المقبل»، وتابع: «لدينا قمة عربية دورية فى الرياض.. وعقد قمتين عربيتين فى غضون شهرين مسألة ليست سهلة».

وأشار إلى أن القرار الأمريكى بشأن القدس أمر يحتاج فى التعامل معه إلى نفس طويل وليس إلى قرارات متعجلة لا تُتابع بالشكل المطلوب ولا تؤدى إلى النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الهدف من التحرك العربى الحالى فى هذا الموضوع هو دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين.

