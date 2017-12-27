نبيل مصطفى.. القصة الكاملة للمواطن المصري المُحتجز في قطر

لم يجد المواطن المصرى نبيل مصطفى، الممنوع من مغادرة الدوحة بأمر من السلطات، وسيلة يستنجد بها أملًا فى أن يعود إلى وطنه، إلا بنشر فيديو عبر مواقع التواصل يطلب فيه المساندة والدعم ومساعدته على الخروج من هذه المحنة.



تواصلت «الدستور» مع «مصطفى»، الذى أكد أنه ممنوع من مغادرة قطر، بحجة أن عليه مديونية لأحد البنوك كقرض بقيمة ٤٠٠ ألف ريال، مشيرًا إلى أنه كان يعمل مديرًا عامًا فى عدة مؤسسات صحفية مصرية قبل السفر للخارج، حتى جاءه عرض من جريدة «الشرق» القطرية، للعمل بها كمدير عام للتوزيع.



وتابع: «سافرت إلى الدوحة، واستلمت العمل فى ٢٠١٣، وبعدما تميزت فى عملى أُسند إلى تأسيس شركة للتوزيع، لتصبح أهم وأكبر شركة فى قطر».



وأوضح «مصطفى»، أنه اقترض من أحد البنوك القطرية، نحو ٤٠٠ ألف ريال، يتم سداد أقساطها من مستحقاته فى الشركة.



وعن سبب الأزمة، أكد المواطن المصرى، أن ما حدث له نتيجة ولائه لوطنه، وتأييده للجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، قائلًا: «كنت أكتب كلمات تأييد لجيش وشرطة بلادى على صفحتى الشخصية، خاصة أن ابنى ضابط شرطة، ومثلى مثل أى أب أخشى على ابنى من أى مكروه».



وأكد: «اتضح لى فيما بعد كيف يكره النظام القطرى، وإلإخوان هناك، الجيش والشرطة المصرية، وعندما يقع حادث إرهابى، نجد بعض القطريين يعلنون شماتهم، ويتبادلون الحلوى»، وفق قوله.



وتابع «مصطفى»: «كنت غيورًا على وطنى، ولم أستسلم لفكرة (أكل العيش وبس)، فأُعلن رفضى لكل ما يفعله القطريون تجاه مصر، حتى فوجئت فى شهر مايو الماضى، باستدعائى من قِبل أمن الدولة القطرى، للتحقيق معى بتهم الهجوم على شخصيات سياسية وشيوخ قطريين على صفحتى، لكنهم لم يستطيعوا إثبات مثل هذه الاتهامات، وأفرجوا عنى دون أى ضمانات».



ومضى قائلًا: «ذهبت إلى عملى فى اليوم التالى، ففوجئت بإدارة الشركة تُبلغنى بالاستغناء عن خدماتى، وقبل مغادرة المقر تلقيت اتصالًا يُبلغنى بأننى ممنوع من مغادرة الدوحة، بعدما حجز البنك على كل أموالى، لسداد باقى القرض، وهو نحو ٣٠٠ ألف ريال».



وأوضح المواطن المصرى أنه لم يستسلم للواقع «والفخ الذى نُصب له»، وحاول أن يبحث عن فرصة عمل أخرى يعوض بها خسارته، ويتمكن من سداد القرض حتى يعود إلى أرض الوطن، وبالفعل تلقى ٣ عروض للعمل فى صحف عربية، منها العمل فى شركة نشر دار الثقافة وشركة أخرى فى الإمارات.



وأشار إلى أن كل العروض المعروضة عليه كانت تواجه برفض من السلطات القطرية، التى منعت نقل كفالته أو سفره إلى الإمارات، ليبقى عاجزًا عن سداد القرض.



وأوضح «مصطفى»، أنه تقدم بطلبات كثيرة للجنة القطرية لحقوق الإنسان، ومناشدات لأمير قطر، عبر السفارة المصرية، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.



وأشار إلى أنه، لجأ إلى إقامة دعوى قضائية أمام القضاء القطرى للمطالبة بتعويض عما حدث معه من فصل تعسفى مفاجئ، قائلًا إنه أثناء نظر القضية- التى استمرت ١١ شهرًا- أقر مدير الشئون القانونية بالشركة التى كان يعمل بها، بأن إنهاء خدمته كان بسبب أمنى، موضحًا أن القاضى رفض الدعوى بحجة أنه لا يرى وقوع الضرر.



ويعيش «مصطفى»، حياة مأساوية حاليًا فى الدوحة، قائلًا: «استأجرت سريرًا فى غرفة مع آخرين بعدما كنت أقيم فى منزل كبير»، قائلًا: «بعدما نشرت فيديو الاستغاثة حضَّرت شنطتى استعدادًا لإلقاء القبض علىّ فى أى وقت». وأكد أن أحد المصريين اقترح عليه نشر الاستغاثة فى الصحف القطرية، ليتولى المصريون المقيمون هناك مسئولية سداد القرض مساعدة له، لكنه رفض قائلًا: «أنا مش هشحت على آخر أيامى».

