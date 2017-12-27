القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
إسراء جمال
dostor.org/2004122

أعلن عدد من رؤساء الجامعات المصرية، مؤخرًا، انتهاء الأعمال الإدارية المختلفة، واستعداد جامعاتهم بشكل كامل، لاستضافة الامتحانات الطلابية، تزامنًا مع استكمال الجهات المعنية لخطط تأمين المقار الجامعية، لضمان السيطرة على حالات الشغب داخل وخارج اللجان، حال حدوثها.
وقالت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تنسق حاليًا مع رؤساء الجامعات المختلفة، بشأن الاستعدادات الإدارية والأمنية لاستقبال الطلاب، وإدارة الامتحانات، كاشفة عن وجود تعليمات أمنية مشددة، وفرض حالة طوارئ للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.
كما خاطبت الوزارة رؤساء الجامعات المختلفة بشأن الوجود الأمنى المطلوب داخل وخارج اللجان، لفرض السيطرة على الحرم الجامعى، مع منع إجازات أفـراد الأمن الإدارى، وتزويد المقرات الجامعية بالكاميرات، وأجهزة كشف المفرقعات والمتفجرات.
وقالت المصادر، إن المستشفيات الجامعية أنهت تجهيزاتها الخاصة، لاستقبال حالات الطوارئ بين الطلاب، مع تزويد اللجان بسيارات الإسعاف، بجانب وجود طبيب فى كل دور من اللجان، للتعامل مع الحالات المرضية المفاجئة.
وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن خطة تأمين امتحانات نصف العام بدأت بعقد اجتماعات دورية مع أفراد الأمن الإدارى المكلفين بتأمين المقرات الجامعية، للتنسيق معهم فى إطار التعاون بين الأمن ومجلس الجامعة، من أجل القيام بمهام أعمال الأمن والسلامة المطلوبة فى مداخل ومخارج الجامعة.
وأشار إلى أنه أمر بزيادة ساعات العمل لأفراد الأمـن الإدارى، خلال فترة الامتحانات، لضمان السيطرة على الأجواء العامة للجامعة، ومنع الشغب، والهرج، داخل وخارج اللجان.
وفى جامعة بنها، حذّر الدكتور السيد القاضى، رئيس الجامعـة، طلابه من تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون حازمًا على كل من يثبت تورطه فى أى أعمال عنف، تخل بالأمن العام داخل مقرات الجامعة، أو تؤثر على الامتحانات.
وفى جامعة عين شمس، طالب الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، أساتذة الجامعة بالالتزام بتسليم أسئلة الامتحانات فى الكنترولات، بعد طباعتها داخل مطبعة الجامعة لمنع تسربها، مشددًا على عدم نشر أوراق الأسئلة قبل الموعد المحدد، والتأكد من استلام أظرف الأسئلة من الأساتذة مختومة بالشمع.
وفى جامعة الفيوم، أكد الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة جاهزيته لاستضافة الامتحانات، وقال إنه يُجرى حاليًا إعداد الجداول، وتوزيع بطاقات أرقام الجلوس على الطلاب، مشيرًا إلى أن أساتذة الجامعة سيتواجدون بشكل مستمر فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط، والرد على استفسارات الطلاب بشأن الأسئلة.
أما فى جامعة الزقازيق، فقال الدكتور خالد عبدالبارى رئيس الجامعة، إن الحرم استعد للامتحانات بوضع الكاميرات داخل القاعات، وتوفير جميع السبل من أجل مراقبة النظام العام، وسير عملية الامتحانات بشكل آمن.

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