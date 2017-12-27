الخشت: تطهير جامعة القاهرة من المدرجين على قوائم الإرهاب (حوار)

كشف الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تعرضه فور توليه المنصب لعدة حملات ممنهجة، من قبل بعض المغرضين، بهدف التأثير على صورته، نافيًا بشكل قاطع اتهامه بـ«معاداة الأقباط»، والتربص بذوى الاتجاهات السياسية المختلفة.



وقال فى حواره مع «الدستور»، إن فصل بعض أساتذة الجامعة، جاء بعد ثبوت انتمائهم لجماعة إرهابية، وصدور أحكام قضائية ضدهم، مشددًا على أن الجامعة تعمل فى الوقت الحالى على دعم وتطوير منظومتها التعليمية، واستعادة دورها التنويرى، من أجل إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل.



■ أثارت قرارات فصل بعض الأساتذة بجامعة ‏القاهرة مؤخرًا حالة من الجدل.. لماذا تم اتخاذ هذا القرار؟

- تلك القرارات جاءت بناء على «وثيقة التنوير» التى اعتمدها مجلس الثقافة والتنوير ‏بالجامعة، وهذه الوثيقة ليست مجرد حبر على ورق، بل هى مسار للتقدم، وما فعلناه هو تطهير الجامعة من ‏المدرجين على قوائم الجماعات الإرهابية، وهو ما يتوافق مع القانون، لذا‎ قرر مجلس الجامعة إنهاء خدمة ٥ من أعضاء هيئة التدريس، بعد ثبوت انتمائهم للإخوان.



■ ما الذى يثبت انتماءهم للجماعة؟

- الذين فصلوا صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأدرجت أسماؤهم ضمن القوائم الإرهابية، وهم: الدكتور ‏رشاد محمد على البيومى، أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد ‏حسن الشرقاوى، أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام ‏الدين عبدالحليم حشيش، أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد ‏الزهيرى، أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبدالرحمن عمر الشبراوى، ‏أستاذ بكلية الصيدلة، لذا ‏اتخذنا إجراءاتنا وفقًا للقانون.‏



■ لكن بعض المفصولين لا ينتمون لـ «الإخوان» مثل الدكتور عمرو حمزاوى.. فلماذا تم فصله؟

- إنهاء خدمة الدكتور عمرو حمزاوى، الأستاذ ‏المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تم بناء على مذكرة من الكلية، ‏نتيجة تغيبه عنها دون إذن، وانقطاعه عن العمل، بالمخالفة للقانون‎.‎



■ كيف تتعامل إدارة الجامعة مع طلاب الإخوان والسلفيين؟

- الجامعة للتعلم والتنوير، وليست للعمل السياسى و«التحزُّب»، لذا نرفض تحويلها لميدان تنافس بين التيارات، فى الوقت الذى نرحب فيه بالتثقيف ‏السياسى وتنوير عقول الطلاب، ونشجع على زيارات العلماء من ‏الأزهر الشريف، والخبراء فى السياسة والثقافة، لمحاضرة الطلاب ومناقشتهم فيما يدور ‏من أحداث.



■ هل تشير إلى فكرة «الصالون الثقافى» للجامعة؟

- «الصالون الثقافى» للجامعة قائم على الحوار ‏بين ‏الأجيال، ويأتى فى إطار ‏خطة الجامعة للعمل من خلال ‏استراتيجية محددة على دعم التوجه العقلانى، ونستقطب فيه كما قلت أفضل ‏الشخصيات، للتأثير على فكر وثقافة الطلاب،‏ فهدفنا هو أن نتحول إلى جامعة من الجيل الثالث، ذكية، تقدم طلابًا قادرين على اختراق سوق العمل، وليس إمدادهم بالمعلومة فقط.



■ ماذا عن مشاركتكم فى تجديد الخطاب الدينى؟

- الخطاب الدينى مسئولية الدولة ككل، ولا بد أن يشارك فيه الجميع، فهو عامل أساسى فى تطور الأمة وتقدمها، والخطاب التقليدى لم يعد يصلح، ونحتاج إلى خطاب لا يخل بثوابت الدين، وقادر على إحداث تنوير فى المجتمع، ومن أولوياتنا فى الجامعة أن نتفاعل مع مسألة تجديد الخطاب الدينى، بتنمية العقلية التى تصنع الفكر الثقافى نفسه، دون أن تخل بالثوابت الدينية.



■ لماذا تعرضت لمثل هذا الهجوم؟

- الهجوم كان من أشخاص لهم أغراض خاصة، وبدأ عندما توليت رئاسة جامعة القاهرة، وكانت هناك حملة ممنهجة، رددت اتهامات دون أدنى أساس من الصحة، فأنا عملت فى السابق مستشارًا ثقافيًا بالمملكة العربية السعودية، وعملت ‏من قبل مع ٤ رؤساء جامعات، وحققت طفرة كبيرة حين توليت منصب نائب رئيس الجامعة ‏فى فترة تولى الدكتور جابر نصار رئاسة الجامعة، وكان الأمر كما قلت لأسباب أخرى، لن أخوض فيها.



■ بمناسبة الحديث عن منصب نائب رئيس الجامعة.. لماذا تأخر شغل المنصب حتى الآن؟

- مشكلة التأخير كانت بسبب أن معظم الأساتذة والعمداء بكليات الجامعة، سيحالون إلى المعاش خلال فترة ‏وجيزة، ما صعب من مهمة الاختيار، لكن الجامعة انتهت بالفعل من الترشيحات الخاصة للمنصب، وينحصر الاختيار حاليًا بين ٣ أساتذة، تم إرسال أسمائهم لوزارة التعليم العالى والبحث ‏العلمى، على أن يتم إرسال الأسماء المرشحة لاحقًا لمجلس الوزراء.



وترشيحاتنا اعتمدت على أن يكون ‏النائب الجديد لديه القدرة على التعامل والتواصل مع الطلاب، ولديه ‏رؤية لتطوير منظومة التعليم بالجامعة، بالإضافة إلى قدرته على تطوير منظومة الامتحانات، والتفرغ للمنصب، إلى جانب الكفاءة طبعًا.‏



■ ‏على ذكر تطوير منظومة الامتحانات.. هل هناك جديد بالإضافة إلى نظام «البابل شيت»؟

- دعنى أقول أولًا، إن نظام «البابل شيت» هـو فكرتى، وتطبيقه ساهم بشكل كبير فى خفض نسبة الغش ‏فى الامتحانات، وكان له مردود إيجابى كبير، أما عن الجديد هذا العام فسيكون ‏بوضع أسئلة جديدة تدور حول حل المشكلات، وسيتم تطبيقها فى امتحانات التيرم الثانى من العام ‏الحالى، والهدف وضع أسئلة تعتمد على الفهم والابتكار والإبداع، بعيدًا عن الحفظ ‏والتلقين، وهذا ما تسعى إليه الجامعة فى الوقت الحالى، لتكون العملية التعليمية قائمة على التطوير ‏والابتكار.‏ ‏



■ لكن نظام القبول فى الجامعات لا يدعم تطبيق هذه الفكرة.. فكيف ترى الأمر؟

- الكل أجمع على أن النظام الحالى للقبول بالجامعات، من خلال مكتب التنسيق ونظامه، لا يصلح ‏مع دولة تبحث عن تطوير لمنظومتها التعليمية، فنحن بحاجة إلى الإبداع والابتكار، وليس الاعتماد على الحفظ ‏والتلقين، والحصول على أعلى الدرجات فى الثانوية لدخول أعلى وأكبر الكليات.



وحاليًا تجرى اجتماعات مستمرة بين الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم ‏العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لبحث الأمر، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول والمقترحات لتغيير هذا النظام، أسوة بباقى دول العالم.



■ ماذا عن تطبيق نظام «التعليم المدمج» بالجامعة؟

- التعليم الإلكترونى المدمج، يأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة ‏المجتمع، لأنه يجمع بين أكثر من طريقة فى كيفية حصول الطالب على التعليم، وجامعة القاهرة ‏اعتمدته بالفعل فى «بكالوريوس» إدارة الأعمال بكلية التجارة، كما أن هذا النظام يسهم فى زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس، وزيادة دخل الجامعة، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية، ‏ونحن نسير فيه وفق خطة واضحة، حددها المجلس الأعلى للجامعات، واعتمدناه حاليًا فى ٩ كليات مختلفة.

■ هل يعنى هذا أننا نتجه إلى إلغاء مجانية التعليم؟

- مجانية التعليم لمن يستحقها، ولغير القادرين، أما القادر على التعليم فلا بد ‏أن يتحمل ولو جزءًا بسيطًا من تكلفة تعليمه.‏

■ تحدثت كثيرًا عن افتتاح فرع جامعة القاهرة الدولى.. فإلى أين وصلتم فى تنفيذ هذه الفكرة؟

- الفرع الجديد هو إحدى أهم أولوياتى، منذ توليت رئاسة جامعة القاهرة، وأعمل عليه ‏وفقًا لجدول زمنى محدد، كما يراودنى حلم إنشاء «جامعة القاهرة الأهلية» فى «العاصمة ‏الإدارية الجديدة»، على أن تضم ‏هذه الجامعة تخصصات حديثة، ‏ويكون التعليم فيها مجانيًا، ومتاحًا لكل طبقات الشعب، وهو نعمل على تنفيذه ‏خلال الفترة المقبلة.



بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الدولية فى «الشيخ زايد»، بدأت بالفعل، لاستقبال الطلاب ‏الأجانب، ‏والوافدين، والقادرين من المصريين، وستعمل وفق برامج جديدة، وشراكات مع جامعات ‏أجنبية.

