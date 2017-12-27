اللواء محمود خليفة: أعداء مصر يسعون لـ«اجتزاء سيناء» (حوار)

حذر اللواء محمود خليفة، المستشار العسكرى للأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة عدم وجود «يقين شعبى» بفكرة مواجهة دول المنطقة «مؤامرة» تهددها وتستهدف أمنها وتفتيت جيوشها والقضاء على مقدراتها.

وأشار فى حوار مع «الدستور»، إلى أن الخطوة اللاحقة لتلك المؤامرة تتمثل فى بدء مخطط جديد من أجل إعادة رسم دول المنطقة مجددا، عبر مسار جديد شبيه بتقسيم «سايكس بيكو»، معتبرًا أن مجرد وصول الشعوب العربية إلى قناعة بأن دول المنطقة تتعرض لمؤامرة، بمثابة بارقة أمل تبشر بالخير، وتحدث عن ملامح المؤامرة وتحركاتها.



■ كيف ترى ما يتردد عن وجود «مؤامرة» تحاك ضد المنطقة العربية؟

- بالتأكيد هناك مؤامرة كبرى، ويجب أن ندرك كمواطنين وشعوب عربية تلك المؤامرة، وهذه إحدى النقاط الإيجابية بنسبة ١٠٠٪، بعد أن كانت فكرة وجود مؤامرات تحاك ضدنا بيد قوى دولية خارجية «ثقافة غائبة»، على اعتبار أن ما يحدث نتاج لأمور داخلية بحتة.

■ متى بدأت تتضح خيوط تلك المؤامرة؟

- فى التاريخ القريب، ظهرت المؤامرة مع اتفاقية «سايكس بيكو»، التى مر عليها ١٠٠ عام، وتم التخطيط لها من الدول الكبرى التى كان لديها بوادر انتصار، بريطانيا وفرنسا، ووضعها وزيرا خارجية البلدين: «سايكس»، و«بيكو».

التقسيم وقتها جاء بهدف اقتسام الدول العربية بما لديها من مقدرات وموارد طبيعية وثروات، وحدث ما حدث فى هذه السنوات الطويلة وصولا إلى الوقت الراهن، لكن نتيجة للكفاح المسلح، والكفاح السياسى وغيره، رحل الاستعمار القديم بعد أن حصل على موارد هذه الدول.

■ وماذا عن مصير الدولة المصرية من تلك المؤامرة؟

- كانت مصر بالنسبة للاحتلال موقعًا استراتيجيًا يربط بين قارات العالم الثلاث، وكان لا بد من احتلالها للسيطرة على طرق المواصلات بين الشرق والغرب، لكون مصر هى «قلب العالم».

وعندما قامت فى مصر ثورة ٢٣ يوليو، وحولتها من «ملكية» إلى «جمهورية»، لم تكن الثورة ضد الحكم الملكى فقط مثلما يردد البعض، الذين يتناسون أن اتفاقية الجلاء تمت سنة ١٩٥٤، بل كانت ضد الاستعمار.

وما إن رحل الاستعمار حتى بدأت مصر فى معاونة جميع الدول العربية التى لم تحصل على الاستقلال، وكان دورها تاريخيا قائما على محاربة الاستعمار وحصول الدول على حريتها. وبعد كل هذه السنوات الطويلة، بدأت قوى الشر فى محاولة الحصول على موارد هذه الدول مرة أخرى، لكن كيف تصل إلى مواردها فى ظل انتهاء الاستعمار التقليدى؟، فكان لا بد من تصنيع وصناعة الإرهاب.

■ ذلك يقودنا إلى الحديث عن فكرة «الشرق الأوسط الجديد».. هل ذلك واقع حقيقى؟

- نعم، وكانوا يعلمون كيف ستكون الآليات، وأبرزها الحرب بالوكالة، عبر جماعات تنفذ أهدافهم، وبالتالى كان هذا فكرهم، لجعل الاقتتال ذاتيا وداخليا، وأن يكون سقوط الدول فى هذه المرحلة سقوطا أمنيا واقتصاديا، ذاتيا من داخل الدول، وبالمقابل لن يتدخلوا هم لا باستعمار ولا بأى شىء من هذا، بل على العكس ربما يرفعون شعار الصداقة.

■ وكيف سارت المؤامرة؟

- المؤامرة تسير على هذا الإطار، فعندما تسقط الدول اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، يخرجون بفكرة جمع الفرقاء لتحقيق الأمان والاستقرار، ويبدأون الجلوس فى القاعات لعقد اللقاءات والمناقشات والمباحثات بين الفرقاء، تحت بند الصداقة، وما إن تُحل المشكلات، فأى دولة جديدة ستنشأ ستكون مواردها مرهونة لهم، لأنها باختصار ستدين لهم بالولاء فى إنشاء هذا الكيان الجديد.

وأى استعمار قديم أو جديد تحت أى شكل أو مسمى، كل ما يهمه هو الموارد الاقتصادية والمصالح الاقتصادية، ربما يقول البعض إنها من باب الهيمنة السياسية، لكنها فى النهاية من أجل الاقتصاد.

وقد يذهب البعض إلى القول بتواجد عسكرى، وهذا أيضا من أجل الاقتصاد، فأى شكل من أشكال المصالح ينتهى بالمصالح الاقتصادية.

■ هل بدأ مسار هذه المؤامرة من العراق فى ٢٠٠٣ وسقوطها تحت الاحتلال الأمريكى؟

- هناك أمور لا أريد التدخل فيها تفصيليا، لكن يجب أن نعلم أن العراق بالنسبة لنا وللوطن العربى ودول آسيوية وإفريقية، كان يعنى فرصة العمل للملايين، وكان لدى العراق جيش قوى من ضمن الجيوش المصنفة على مستوى العالم، وبالتالى فإنه كان يحوى القوتين الاقتصادية والعسكرية، وهما من أهم مقومات قوى الدول الشاملة فى العلوم الاستراتيجية.

ووفقا للمؤامرة كان العراق عائقًا، كونه يساعد الدول الأخرى أيضا، وهو لا يراد له مساعدة الدول الضعيفة، وبالتالى كان لابد من سقوط بغداد، فزعموا أن العراق يصنع أسلحة نووية وكيماوية ثم عادوا واعتذروا وقالوا إنهم لم يجدوها، والسؤال: «هل كان من الصعب عليهم التأكد قبل كل هذا؟».. لا طبعا.. لكن هذا الأمر كان فى إطار صناعة أحد مبررات التدخل.

كما أنهم يزينون احتلالهم برغبتهم فى إجراء إصلاحات، ونحن نتمنى الإصلاح فى كل الدول، لكن هناك فرقًا بين إصلاح الفساد وإسقاط الدول، وما حصل أن العراق اهتز اقتصاديا، لأنه دخل فى معارك مستمرة، وأصبحت هناك مشاكل خاصة بتماسك النسيج العراقى، وأنا لا أحب أن أذكر أبدا أى طائفة، لكن فى النهاية حصلت مشاكل عمقت الحروب المستمرة.

■ متى يمكن إعلان سيناء خالية من الإرهاب؟

- لا بد فى البداية أن نقول كيف نقيم عمل الجيش المصرى فى سيناء، وذلك عبر القياس بما فعله الإرهاب فى الدول الشقيقة، كسوريا والعراق، حيث تمكن من الاستيلاء على مدن كاملة بتلك الدول. فهل هذا حدث ذلك فى سيناء؟.. بالطبع لا.

وبالتالى فإن الأعمال فى سيناء لا تتطلب أن نقول إننا بحاجة لجيش أكثر من ذلك، لأنهم بالأساس لم يستولوا على أرض لحشد جيوش عليها، لكن يقومون بأعمال فردية، ولم يستولوا مثلا على مدينة «الشيخ زويد»، ولم يستولوا على متر واحد من الأرض.

ولذلك فإن الجيش ناجح فى سيناء بامتياز، وكذلك الحال بالنسبة للشرطة المصرية، فلا يوجد فى مصر مكان لا تسيطر عليه الشرطة، أو ميدان أو شارع أو حى مغلق فى مصر، وهذا ببساطة نجاح مصرى فى مواجهة الإرهاب.

■ لماذا تلك الحالة من الاهتمام بسيناء وترديد مسألة توطين الفلسطينيين فيها بين الحين والآخر.. كيف نتعامل مع الأمر؟

- بمنتهى البساطة، كون أن معظم الأعمال الإرهابية تتم فى سيناء، ولم تجر فى شمال مصر أو جنوبها، فذلك يؤكد أنه كان هناك تركيز لأن يتم اجتزاء سيناء، خاصة أنها تحدها قناة السويس، والبحر الأحمر وخليج العقبة، فهى شبه جزيرة، وهناك من تصور أن عزلها سهل، إضافة إلى أن أعمال التنمية فيها ليست على المستوى المطلوب، رغم أن بها مناطق سياحية على أعلى مستوى، لكن كان هدفهم التواجد بها، وما سهل تهريب السلاح لها أنها على الحدود الشرقية، لكن ما جرى هو أن الجيش المصرى لم يترك شمال سيناء ولا جنوبها.

■ من سيناء نتحول إلى القضية الفلسطينية.. ماذا بعد القرار الأمريكى بشأن القدس؟

- يجب أن نتعلم من دروس التاريخ، وهذه أزمتنا، فتقسيم «سايكس بيكو» تم فى إطار حرب عالمية، وجرى التقسيم، الآن، هناك تسميات «الشرق الأوسط الجديد» و«الفوضى الخلاقة»، وما كان يجرى ولا يزال كان مطلوبا كله أن يكون فى إطار الحرب على الإرهاب، فكان لا بد للمنطقة من الدخول فى حالة الحرب الحالية، من أجل تهيئة الأجواء للتقسيم الجديد.

وبالتالى فإن أى تقسيم وتغيير جغرافى وحدود سياسية ما بين الدول يتم دائما فى إطار حروب، وهذه الأزمة التى تحدثنا عنها مطولا، فكنا نحذر من المؤامرة، وفى المقابل كان الرد بأنها أحداث داخلية ولا مؤامرة فيها.

■ هذا يعود بنا لفكرة المؤامرة التى هى إطار حديثنا.. هل تعتبر أن الحرب على الإرهاب هى المدخل للتقسيم؟

- بالتأكيد، ولذلك رأينا أمورًا كثيرة فى إطار هذه الحرب على الإرهاب، فكان مطلوبا أن يتم انفصال إقليم كردستان، وأن تنفصل سيناء، ومخططات أخرى، لذلك نحن نقول إن الوضع العربى الحالى فرضه المخطط القائم، وبالتالى فإن مخطط القدس الذى خرج علينا تمت صياغته ليأتى فى وقت تكون فيه كل دولة مهمومة بمشاكلها لتحمى وتؤمن نفسها.

■ هل يعنى ذلك أن الأزمة جاءت لتمرير مشروع «تهويد القدس»؟

- صناعة الفوضى التى جرت كان يراد من خلالها أن يتم ما هو مطلوب، لكن ما جرى كان على عكس ذلك عربيا ودوليا. وعلى الرغم من الأزمات التى جرت من أجل انشغال كل دولة بأحوالها، إلا أن موقف الدول العربية بدا رافضا بشدة للقرار، وهو ما عبر عنه الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العربية بجامعة الدول العربية، وتشكيل لجنة تطالب دول العالم بأن تعترف بفلسطين، خاصة تلك التى اعترفت برلماناتها بها، وكان الموقف الأوروبى والدولى الرافض داعما للموقف العربى، وما جرى فى الأمم المتحدة جاء فى الأساس بتنسيق عربى لرفض القرار والتنديد به.

