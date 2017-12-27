القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
محافظات
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:37 م

بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان

بالصور.. ختام فعاليات
أسوان_ إسراء توفيق
dostor.org/2004112

اختتمت فعاليات الجزء الثاني من تدريب الرائدات الريفيات، اليوم الأربعاء، وتم الإنتهاء من تدريب 24 رائدة ريفية عن إدارات: كوم أمبو، دراو، أسوان، ليصبح عدد الرائدات اللاتي تم تدريبهن 46 رائدة ريفية.

جاء ذلك في إطار التعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وهيئة إنقاذ الطفولة تحت رعاية مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت اشراف محمد عبدالمنعم سرور وكيل المديرية، ومدير تنظيم الأسرة بالمحافظة.

وتم تدريب الرائدات الريفيات على أداء الرسائل الصحية في 5 موضوعات: الصحة الإنجابية، دليل تشغيل الرائدة الريفية، التطعيمات والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى التغذية السليمة، والأمراض المعدية وغير المعدية.

كما تم في نهاية التدريب تسليم المتدربات شهادات معتمدة من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.

بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان
بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان
بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان
بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان
بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان
الآن

«صحوة رمضان».. ماذا ينتظر صبحي في «البريميرليج»؟

الملك سلمان ورئيس وزراء تركيا يناقشان التحرك الإسلامي لحماية القدس

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

صلاح يتصدر استفتاء «كاف» لأفضل لاعب في إفريقيا

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 مليون جنية» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

بالصور.. الجمهور يُحاصر تامر حسني في مطار الأردن

نجم الساعة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

منوعات

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

ثروات أغنى 500 شخص في العالم تزداد تريليون دولار خلال 2017

بينهم ابنة رئيس.. ثلاثة شخصيات فشل «بن لادن» في اغتيالها

المثقف

المذكرات السياسية لـ«ملك العود» «2-2».. فريد الأطرش في البلاط الملكي

ولاد الكار

اللجنة القومية للاحتفال بذكرى مئوية ميلاد «ناصر» تكشف تفاصيل الفعاليات

مقالات الرأي
مصطفي الجارحي

​ هنا سوهاج.. الشامى يتألق ومظاهرة فى حب عبلة

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: أرباح غير متوقعة

الصحة

خبراء تغذية: «ريجيم المياه» أخطر حمية على الإطلاق

الدستور على فيسبوك
ads