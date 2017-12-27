بالصور.. ختام فعاليات الرائدات الريفيات بصحة أسوان

اختتمت فعاليات الجزء الثاني من تدريب الرائدات الريفيات، اليوم الأربعاء، وتم الإنتهاء من تدريب 24 رائدة ريفية عن إدارات: كوم أمبو، دراو، أسوان، ليصبح عدد الرائدات اللاتي تم تدريبهن 46 رائدة ريفية.



جاء ذلك في إطار التعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وهيئة إنقاذ الطفولة تحت رعاية مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت اشراف محمد عبدالمنعم سرور وكيل المديرية، ومدير تنظيم الأسرة بالمحافظة.



وتم تدريب الرائدات الريفيات على أداء الرسائل الصحية في 5 موضوعات: الصحة الإنجابية، دليل تشغيل الرائدة الريفية، التطعيمات والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى التغذية السليمة، والأمراض المعدية وغير المعدية.



كما تم في نهاية التدريب تسليم المتدربات شهادات معتمدة من قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان.