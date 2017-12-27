وزيرة الاستثمار تطير إلى بريطانيا لبحث دعم التعاون

غادرت مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى متوجهة إلى لندن فى إطار جولاتها الخارجية لبحث دعم التعاون بين مصر ومختلف دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية.



وكانت وزيرة الاستثمار قد وقعت صباح الأربعاء اتفاقا استثماريا مع "إريك راسموسن" مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار.



وغادرت سحر نصر على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، حيث تم انهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار.

