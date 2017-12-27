22 باخرة تعاود التحرّك بعد توقفها عدة أيام في أسوان

تحرَّكت البواخر السياحية المتوقفة في نهر النيل بمدينة كوم أمبو في أسوان، اليوم الأربعاء، عقب توقفها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انخفاض منسوب المياه، والذي أدى إلى حرمان السائحين من استكمال رحلتهم النيلية.



وقال مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري المهندس محمد الشربيني، إنَّه تمَّ فتح حركة الملاحة النهرية بشكل جزئي وعبور 22 باخرة في نهر النيل، مشيرًا إلى تحديد مجرى ملاحي؛ لتعبر فيه البواخر مع وضع الشمندورات وهي العلامات الإرشادية لتمر خلالها، لتجنب العبور من المنطقة التي تتسبب في حدوث شحوط.



