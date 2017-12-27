القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:21 م

22 باخرة تعاود التحرّك بعد توقفها عدة أيام في أسوان

صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان:إسراء توفيق
dostor.org/2004106

تحرَّكت البواخر السياحية المتوقفة في نهر النيل بمدينة كوم أمبو في أسوان، اليوم الأربعاء، عقب توقفها خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انخفاض منسوب المياه، والذي أدى إلى حرمان السائحين من استكمال رحلتهم النيلية.

وقال مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري المهندس محمد الشربيني، إنَّه تمَّ فتح حركة الملاحة النهرية بشكل جزئي وعبور 22 باخرة في نهر النيل، مشيرًا إلى تحديد مجرى ملاحي؛ لتعبر فيه البواخر مع وضع الشمندورات وهي العلامات الإرشادية لتمر خلالها، لتجنب العبور من المنطقة التي تتسبب في حدوث شحوط.

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