رئيس «مكافحة المنشطات»: لاعب بتروجت تعاطى «المُكملات» و«الكورتيزون»

أثار ثبوت تعاطى مدافع بتروجت محمد دبش للمنشطات، وفقًا لـ«العينة الأولى»، التى تم تحليلها فى أحد المعامل بمدينة برشلونة الإسبانية - الكثير من القلق والجدل فى الوسط الرياضى، خاصة أنها المرة الأولى التى تشهد الملاعب المصرية مثل تلك الواقعة. «الدستور» التقت الدكتور أسامة غنيم، رئيس «المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات»، فى حوار تحدث فيه عن العقوبة التى تنتظر لاعب بتروجت، وإذا ما كان سيتم إجراء «عينة ثانية» له أم لا، إلى جانب كواليس عمل المنظمة فى التصدى للمنشطات فى مصر.



■ بداية.. كيف أدانت «العينة» لاعب بتروجت؟

- «العينة» أدانت اللاعب، وأثبتت تعاطيه «مكملات غذائية» و«كورتيزون»، وكلاهما من «المحظورات».

■ ما الخطوات القادمة التى ستتخذونها ضد اللاعب؟

- أرسلنا فاكسًا للنادى وآخر لاتحاد الكرة نطالب فيهما بإيقاف اللاعب، الذى من المقرر أن يخضع للتحقيق أمام اللجنة القضائية بالمنظمة، وبعدها يصدر القرار، والعقوبة ستتراوح ما بين عامين و٤ أعوام، حسبما تراه اللجنة، وسيتوقف تحديد ذلك على أقوال اللاعب ومعرفة أسباب تعاطيه المحظورات.

■ وماذا إذا ما قدم اللاعب ما يفيد بتعاطيه هذه الأدوية بغرض العلاج؟

- «العينة» أظهرت وجود «مكمل غذائى» فى جسمه، وهو محظور ولا يوجد أى «مبرر علاجى» لتعاطيه، أما «الكورتيزون» فربما يكون دواءً يتناوله للعلاج، وعامة اللاعب تنتظره عقوبة، حسب رأى اللجنة القضائية، وإذا أعاد استخدام المادة المحظورة بعد انتهاء إيقافه سيكون مصيره «الشطب».

■ هل يحق للاعب التظلم أو إعادة تحليل المنشطات؟

- طبعًا له حق التظلم أمام لجنة الاستئناف بالمنظمة المصرية، وإذا لم يوافق على قرارها، من الممكن أن يلجأ للمحكمة الدولية، كما له الحق فى تحليل «عينة» ثانية، لكنه يتحمل تكلفتها المالية، التى تكون مبلغًا ماليًا كبيرًا.

■ كيف ترى اتهامكم من قبل اللاعب بعدم التعامل بـ«حيادية» مع كل الأندية؟

- هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، فنحن نتعامل مع جميع اللاعبين والأندية بشكل عادل وحيادى، ولا يوجد لدينا نادٍ كبير وآخر صغير، ويتم أخذ «العينة» بطريقة عشوائية، وإبلاغ اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات.

والأمر «مش على مزاج حد» ويتم تنفيذه بنظام دولى يمنع «عدم الحيادية».

■ وهل هناك عقوبة تنتظر نادى بتروجت؟

- هناك عقوبة مالية فى انتظار النادى، وهى موجودة فى لائحة «مكافحة المنشطات»، لأن النادى مسئول عن لاعبيه، ولا بد أن تكون هناك توعية طبية متواصلة بين الجهاز الطبى وجميع اللاعبين.

■ هل «الترامادول» من المحظورات؟

- للأسف لم يدرج ضمن قائمة المحظورات، لذلك طلبنا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات إدراجه، لأننا على علم بتعاطيه من قبل بعض الرياضيين، خاصة أنه من العقاقير التى تجعل الإنسان قادرًا على بذل مجهود كبير دون الشعور بالإرهاق، وأحذر الرياضيين المدخنين من أن المنظمة الدولية بدأت ترصد «النيكوتين» تمهيدًا لوضعه ضمن المحظورات.

■ هل من حق المنظمة تحليل المنشطات لأى لاعب فى أى وقت؟

- المنظمة لها الحق فى إجراء التحليل لأى لاعب -حتى لو فى منزله- وإذا رفض يعاقب بالإيقاف عامين وفقًا للائحة، وعلى الفور يتم إخبار منظمة مكافحة المنشطات الدولية بهذه العقوية، للتصديق عليها.

■ هل تخفيض العقوبة من اختصاصكم؟

- ليس لنا الحق، فالمحكمة الدولية هى صاحبة القرار فى هذا، ودائمًا ما تكون قراراتها صادمة، فمثلًا إذا عاقبنا لاعبًا بعامين وتظلم، يمكن أن تصل العقوبة لـ٤ سنوات.

