القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
الكابتن
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:18 م

رئيس «مكافحة المنشطات»: لاعب بتروجت تعاطى «المُكملات» و«الكورتيزون»

محمد دبش
محمد دبش
رامى رجب
dostor.org/2004104

أثار ثبوت تعاطى مدافع بتروجت محمد دبش للمنشطات، وفقًا لـ«العينة الأولى»، التى تم تحليلها فى أحد المعامل بمدينة برشلونة الإسبانية - الكثير من القلق والجدل فى الوسط الرياضى، خاصة أنها المرة الأولى التى تشهد الملاعب المصرية مثل تلك الواقعة. «الدستور» التقت الدكتور أسامة غنيم، رئيس «المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات»، فى حوار تحدث فيه عن العقوبة التى تنتظر لاعب بتروجت، وإذا ما كان سيتم إجراء «عينة ثانية» له أم لا، إلى جانب كواليس عمل المنظمة فى التصدى للمنشطات فى مصر.

■ بداية.. كيف أدانت «العينة» لاعب بتروجت؟
- «العينة» أدانت اللاعب، وأثبتت تعاطيه «مكملات غذائية» و«كورتيزون»، وكلاهما من «المحظورات».
■ ما الخطوات القادمة التى ستتخذونها ضد اللاعب؟
- أرسلنا فاكسًا للنادى وآخر لاتحاد الكرة نطالب فيهما بإيقاف اللاعب، الذى من المقرر أن يخضع للتحقيق أمام اللجنة القضائية بالمنظمة، وبعدها يصدر القرار، والعقوبة ستتراوح ما بين عامين و٤ أعوام، حسبما تراه اللجنة، وسيتوقف تحديد ذلك على أقوال اللاعب ومعرفة أسباب تعاطيه المحظورات.
■ وماذا إذا ما قدم اللاعب ما يفيد بتعاطيه هذه الأدوية بغرض العلاج؟
- «العينة» أظهرت وجود «مكمل غذائى» فى جسمه، وهو محظور ولا يوجد أى «مبرر علاجى» لتعاطيه، أما «الكورتيزون» فربما يكون دواءً يتناوله للعلاج، وعامة اللاعب تنتظره عقوبة، حسب رأى اللجنة القضائية، وإذا أعاد استخدام المادة المحظورة بعد انتهاء إيقافه سيكون مصيره «الشطب».
■ هل يحق للاعب التظلم أو إعادة تحليل المنشطات؟
- طبعًا له حق التظلم أمام لجنة الاستئناف بالمنظمة المصرية، وإذا لم يوافق على قرارها، من الممكن أن يلجأ للمحكمة الدولية، كما له الحق فى تحليل «عينة» ثانية، لكنه يتحمل تكلفتها المالية، التى تكون مبلغًا ماليًا كبيرًا.
■ كيف ترى اتهامكم من قبل اللاعب بعدم التعامل بـ«حيادية» مع كل الأندية؟
- هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، فنحن نتعامل مع جميع اللاعبين والأندية بشكل عادل وحيادى، ولا يوجد لدينا نادٍ كبير وآخر صغير، ويتم أخذ «العينة» بطريقة عشوائية، وإبلاغ اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات.
والأمر «مش على مزاج حد» ويتم تنفيذه بنظام دولى يمنع «عدم الحيادية».
■ وهل هناك عقوبة تنتظر نادى بتروجت؟
- هناك عقوبة مالية فى انتظار النادى، وهى موجودة فى لائحة «مكافحة المنشطات»، لأن النادى مسئول عن لاعبيه، ولا بد أن تكون هناك توعية طبية متواصلة بين الجهاز الطبى وجميع اللاعبين.
■ هل «الترامادول» من المحظورات؟
- للأسف لم يدرج ضمن قائمة المحظورات، لذلك طلبنا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات إدراجه، لأننا على علم بتعاطيه من قبل بعض الرياضيين، خاصة أنه من العقاقير التى تجعل الإنسان قادرًا على بذل مجهود كبير دون الشعور بالإرهاق، وأحذر الرياضيين المدخنين من أن المنظمة الدولية بدأت ترصد «النيكوتين» تمهيدًا لوضعه ضمن المحظورات.
■ هل من حق المنظمة تحليل المنشطات لأى لاعب فى أى وقت؟
- المنظمة لها الحق فى إجراء التحليل لأى لاعب -حتى لو فى منزله- وإذا رفض يعاقب بالإيقاف عامين وفقًا للائحة، وعلى الفور يتم إخبار منظمة مكافحة المنشطات الدولية بهذه العقوية، للتصديق عليها.
■ هل تخفيض العقوبة من اختصاصكم؟
- ليس لنا الحق، فالمحكمة الدولية هى صاحبة القرار فى هذا، ودائمًا ما تكون قراراتها صادمة، فمثلًا إذا عاقبنا لاعبًا بعامين وتظلم، يمكن أن تصل العقوبة لـ٤ سنوات.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تيجانا للاعبيه: «الدوري في الملعب».. واجتماع مع مرتضى لتحديد الراحلين

منذ 3 أيام

بعد إعارة «كابوريا وأوباما».. 6 نجوم خارج الزمالك في يناير

منذ 3 أيام

رقم مميز لـ«صلاح» مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 8 شهر

الجبلاية يشيد بموقف الأهلي: نادي المبادئ والقيم

منذ 8 شهر

بالفيديو.. «رونالدو» يتقدم للريال على أتلتيكو بهدف في الشوط الأول

منذ 8 شهر

إيناسيو يعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

الآن

«صحوة رمضان».. ماذا ينتظر صبحي في «البريميرليج»؟

الملك سلمان ورئيس وزراء تركيا يناقشان التحرك الإسلامي لحماية القدس

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

صلاح يتصدر استفتاء «كاف» لأفضل لاعب في إفريقيا

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 مليون جنية» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

بالصور.. الجمهور يُحاصر تامر حسني في مطار الأردن

نجم الساعة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

منوعات

«زيادة سعر تذكرة المترو».. انتعاشة لخزينة المرفق وسحق لجيوب الفقراء (فيديو)

ثروات أغنى 500 شخص في العالم تزداد تريليون دولار خلال 2017

بينهم ابنة رئيس.. ثلاثة شخصيات فشل «بن لادن» في اغتيالها

المثقف

المذكرات السياسية لـ«ملك العود» «2-2».. فريد الأطرش في البلاط الملكي

ولاد الكار

اللجنة القومية للاحتفال بذكرى مئوية ميلاد «ناصر» تكشف تفاصيل الفعاليات

مباريات
مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ بالصورة.. «الغندور» يوجه رسالة غاضبة لمرتضى منصور

محمد الراعي

​ هل يجرؤ الوزير على حل مجلسي أبوريدة ومرتضى؟

المزيد
الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: أرباح غير متوقعة

الصحة

خبراء تغذية: «ريجيم المياه» أخطر حمية على الإطلاق

الدستور على فيسبوك
ads