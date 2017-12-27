"بكرة لينا" تنظم مبادرة ضد الغلاء في بصرة بأسيوط

نظمت مؤسسة «بكرة لينا» بمحافظة أسيوط، مبادرة لمواجهة الغلاء في قرية بصرة التابعة لمركز الفتح من خلال منفذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة.



وأوضح محمد أحمد طه المنسق الإعلامي للمؤسسة، أن هذا يأتي طبقًا لخطة عمل قطاع وسط وجنوب الصعيد برئاسة محمد كمال أبو حطب منسق القطاع، وحضور عمر عبد المنعم منسق مساعد قطاع وسط الصعيد، ومحمد فولي منسق المحافظة، والدكتورة فاطمة عايد منسق مساعد التنظيم وعمار زناتي منسق الاتصال السياسي وأشرف فكرى ومحمد سيد وثروت العدوي أعضاء اللجنة المركزية شملت المبادرة منفذ بيع خضروات وفراخ وسكر بأسعار مخفضة.



وقال محمد كمال أبو حطب منسق قطاع وسط وجنوب الصعيد بالمؤسسة، إن المؤسسة تعمل على مواجهة جشع التجار والغلاء المفتعل فى محافظات مصر بشكل عام والصعيد بشكل خاص، وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة عمل مبادرة شباب ضد الغلاء التي تنفذ علي مستوي قري ونجوع ومراكز قطاع وسط وجنوب الصعيد.



وأكد محمد فولي منسق المحافظة، أن منافذ بيع المنتجات الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة سيكون لها أثر إيجابي على المواطن البسيط.



وقدم الشكر الي المهندسة نبيلة رئيس مركز الفتح لحرصها على مصلحة المواطن البسيط، والمشاركة في إسعاد الأسر بالمدينة، وأكد أن المؤسسة قدمت نموذجًا جيدًا للتنمية الحقيقة والعمل على أرض الواقع.