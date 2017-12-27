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مصر
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:15 م

«المصريين بالخارج»: إنشاء وكالة فضاء مصرية نقلة حضارية

بهجت العبيدي
بهجت العبيدي
وفاء علي
dostor.org/2004100

أشاد بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، بموافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء وكالة فضاء مصرية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وأنها ستضاف حتما للإنحازات التي تتحقق بفضل الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل جهد وقوة لوضع مصر في مكانتها اللائقة بها بين دول العالم المتقدم، والذي يسعى بكل قوة لنقل مصر نقلة حضارية تتناسب مع القدرات التي تتمتع بها، خاصة تلك القدرات البشرية في كافة المجالات ومن بينها المجال التكنولوجي، الذي يبرع فيه قطاع من المصريين.

وأضاف العبيدي لـ«الدستور»، أن إنشاء وكالة الفضاء المصرية يعني نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية والذي يمكن أن يساهم فيه أبناء مصر في الخارج المتخصصون في هذا المجال، حيث إنهم تلقوا تعليمهم في كبريات الجامعات الأوروبية والعالمية ما يؤكد قدرتهم على المساهمة في نقل تلك الخبرات العلمية التي اكتسبوها إلى الوطن الأم.

وأكد العبيدي، أن إطلاق وكالة فضاء مصرية يعيدنا للإلحاح على المسئولين عن التواصل ورعاية المصريين بالخارج بضرورة إنشاء خريطة بأسماء العقول والكفاءات المصرية في الخارج للاستفادة منها في مثل هكذا مشروعات تكنولوجية، حيث إنه - يقينا - هناك رغبة دفينة وعميقة لدى أبناء مصر في الخارج لمساعدة الوطن وخير مثال على ذلك الدكتور مجدي يعقوب والمهندس هاني عازر.

وقال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إن إنشاء محطة فضائية مصرية أصبح أمر ضروري نظرا لما لهذا المجال من مكانة عظيمة في عالم اليوم، مؤكدا أن مصر تمتلك العقول والقدرات التي يمكنها أن تحقق ما تصبو القيادة السياسية إليه في كافة مناحي الحياة.

وأضاف أن المصريين بالخارج يملكون قدرات هائلة يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة في هذه المحطة، حيث أن الجيل الثاني والثالث من مصريي المهجر منتشر في كافة التخصصات وهناك منهم المتفوقون وهو ما يجب أن تستفيد منهم الدولة المصرية، مشددا على أهمية ربط هذين الجيلين بالوطن.

ومن ناحيته؛ قال الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية، إن إنشاء محطة فضاء مصرية يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح الذي يقوم على تخطيطه وتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد تصميمه على الوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح أنه يمكن للمصريين بالخارج المساعدة في هذا المشروع التكنولوجي الكبير، ليشاركوا العقول المصرية في الداخل هذا المجد الذي يزعمون إقامته.

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