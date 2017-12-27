كيف يخطط الخطيب ونجوم القلعة الحمراء لإسقاط البدري؟

فى مباراة وادى دجلة الأخيرة، وصل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى إلى المقصورة الرئيسية لملعب بتروسبورت بعد بدء المباراة بـ٢٠ دقيقة، ثم غادرها قبل انتهائها بـ١٠ دقائق.



لم يرد «بيبو» من هذا المشهد سوى شىء وحيد، هو أن تنقل المواقع وترصد القنوات الوجه الناقم والغاضب على أداء الفريق، لاستكمال مخطط «تطفيش» حسام البدرى المدير الفنى للفريق، ومعه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.



يأتى ذلك ضمن مخطط يحيكه الخطيب وحسن حمدى من خلف الستار، لتطهير الفريق الأول من رجال جاءوا فى عهد المجلس السابق، وهو الأمر الذى بدأ برحيل علاء ميهوب، مدير قطاع الكرة، الذى كان أول الضحايا المتساقطين.



فى تلك السطور نكشف كيف خطط الخطيب منذ البداية للإطاحة بـ«البدرى» وعبدالحفيظ، وما أدواته لاستكمال خطته، ومن يعاونه داخل الفريق من أجل تحقيق ذلك الهدف؟.



تعيين زيزو وعبدالصادق لسحب صلاحياته وعدم تجديد الثقة يهدده بالرحيل

يعرف كل عشاق كرة القدم أن الخطيب والبدرى شخصان لا يجتمعان سوى فى العداء والكراهية، ولهما من الماضى ما يقول إن المستقبل لن يكون لهما معًا.



قبل انتخابات الأهلى الأخيرة، تعالت الأصوات المعارضة لبقاء البدرى، ومع وصول الخطيب إلى كرسى رئاسة الجزيرة، بات يقينًا عند قطاع عريض من الأهلاوية ــ قد يزيد على ٦٠٪ منهم ــ أن رحيل البدرى عن الفريق مجرد وقت.



عندما وصل «بيبو» إلى الأهلى كان الفريق يسير بخطى جيدة، لم يتعرض لهزيمة محلية منذ عام ونصف العام، فاز فى ٧ مباريات بالدورى هذا الموسم وتعادل فى واحدة فقط، كان «أهلى البدرى» يسير كالقطار «القشاش»، الذى لا يتوقف عند أى محطة محلية ويدهس من يقف أمامه، لكنه بين يوم وليلة وبعد وصول الخطيب، تحول إلى قطار «ركاب» يمكن أن يتوقف لأى راكب يُشير له ولو كان على محطة طنطا.



بعدما جاء الخطيب اهتزت ثقة حسام البدرى، وصار قلقًا على مستقبل بات غامضًا فى ظل رئيس يكرهه بشكل شخصى، وتصله كل المعلومات التى تؤكد أن رحيله وشيك، وأضف إلى ذلك تعيين أكبر عدوين له داخل القلعة الحمراء، عبدالعزيز عبدالشافى، وعلاء عبدالصادق، فى لجنة الكرة، رغم الخلاف الذى يجمعهما فى ولاية المجلس السابق، التى انتهت برحيل الثنائى، حين انتصر محمود طاهر وقتها لاستقرار الفريق ونتائجه الجيدة، التى يحققها المدير الفنى بنجاح منقطع النظير.



كان يتوجب على «بيبو» أن يخرج عبر قناة النادى أو أى وسيلة إعلامية، ليعلن بشكل واضح وصريح للجميع تجديد الثقة فى الجهاز الفنى بالكامل، وإغلاق كل الأبواب التى تُشير إلى رحيل المدرب، وتوفير مناخ الاستقرار للعمل بشكل جاد، واستكمال البناء الذى بدأه الرجل وأعاد الفريق خلاله إلى موضعه الطبيعى، قاهرًا للأندية المصرية وكبيرًا بين الأفارقة.



لكن الواقع يكشف عن أن الخطيب لم يرد استقرارًا للبدرى، بل أراد زيادة شكوكه ومخاوفه ونقلها إلى اللاعبين، لينعكس ذلك على الأداء سلبيًا، ولم يتوقف الأمر عند حد عدم طمأنته فحسب، بل ذهب يُشرك خصومه فى قرارات مصيرية مثل الصفقات المطلوبة واللاعبين المفترض رحيلهم عن الفريق، فكيف لمدير فنى أن يعمل فى ظل هذا المناخ الذى يشوبه كثير من الهزات وعلامات الاستفهام؟



«عبدالصادق» مثلًا هو واحد، بل أهم أسباب فشل فريق الكرة فى أول سنة للمجلس السابق، وجاءت معه أسوأ النتائج وأفشل الصفقات، فخسر الأهلى الدورى والكأس معًا للزمالك لأول مرة منذ ١٠ سنوات، وعرف الفريق هزائم مذلة لم يعرفها فى تاريخه أمام الصاعد من الدرجة الثانية الرجاء، ورباعية نظيفة أمام الاتحاد لم تحدث منذ ١٩٦٠، وثلاثية أمام سموحة لم وربما لن تحدث ثانية.

فشلت كل الصفقات فى عهده وأُحيطت بها اتهامات السمسرة، فلم يعرف أحد فيما جاء صلاح الإثيوبى وفيما رحل بيتر إيبوبى النيجيرى ومحمد فاروق ومحمد رزق للمقاولون، وغيرها من صفقات لم يكن جمهور الأهلى راضيًا عنها من الأساس فى البداية.



ما الميزة التى وجدها الخطيب فى عبدالصادق وزيزو غير عدواتهما للبدرى؟ يعرف «بيبو» أكثر من أى أهلاوى آخر أن الثنائى علاقاتهما بملف إدارة الكرة أشبه بعلاقة الصهاينة بـ«القدس»، وعلى يقين أكثر من غيره بأنهما مجرد أدوات جاء بهما لتطفيش البدرى، ويعرف أن الأخير أصابه الضيق وبدأ التوتر، وهو العامل النفسى الذى يلعب عليه لهز ثقته واستقراره، بل تدمير مشواره.



عين أعداءه، وأبلغه بتخفيض راتبه من ٦٠٠ ألف جنيه إلى ٤٠٠ ألف جنيه ــ ما يعادل ١٧ ألف دولار ــ فى حين لا يعرف الخطيب، وهو رجل حسابات تخرج فى معهد التعاون، بأن أى مدرب أجنبى سيكلف الأهلى ٣ أضعاف البدرى فى حين لن تكون نتائجه مضمونة مثلما كان الأمر مع مارتن يول وبيسيرو وجاريدو، فلماذا يريد تخفيض الراتب إلى هذا الحد غير زيادة القيود وتطفيش المدرب؟



تحريض إكرامى وسخرية متعب وغضب سعد.. مخطط التطفيش ينتقل للملعب

قبل أسبوع كنت مع أحد الأصدقاء المكلفين بتغطية أخبار النادى الأهلى فى إحدى الصحف اليومية، وخلال حديثنا عن مستقبل البدرى نقل إلىّ رغبة كثير من اللاعبين فى رحيل البدرى بعدما وصل إليهم بشكل مباشر من الإدارة أنه غير مرغوب فيه.

فى البداية شككت لأننى لم أتصور أبدًا أن يمتد الأمر إلى اللاعبين بهذا اليسر، لكنه برهن على كلماته بتسجيل لمكالمة هاتفية مع «سمير» كانت صادمة لأقصى درجة، فعندما طمأن زميلى هذا سعد على مستقبله، وقال له: «البدرى بيحبك»، جاء رده: «ده راجل ابن... مبيحبش غير نفسه، إن شاء الله يغور».

صدمة كبيرة تلقيتها وسألت نفسى قبل أن أطرح السؤال على زميلى: إذا كان هذا حال سعد سمير الذى كان أضحوكة السوشيال ميديا قبل مجىء البدرى، وكان ميتًا فأحياه المدير الفنى، وجعله لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا، ثم عاد إلى منتخب مصر يقول هذا على البدرى، فماذا يقول إكرامى، وعماد متعب؟

وحسب مصادر مقربة للاعبين بالفريق، فإن «متعب» يعمد فى التدريبات على الوقوف بـ«تناكة» معهودة كما يقول زملاؤه، ويسخر من أى شىء يقوله البدرى.

ذلك شهدته أيضًا مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة، فبعدما أجرى البدرى آخر تغييراته، حاول اللاعبون العودة إلى دكة البدلاء وبينهم متعب ووليد سليمان، لكن المدير الفنى طلب منهم الاستمرارية فى تمرينات خفيفة، فسخر متعب منه، وتحدث إلى محمد أبوالعلا مدرب الأحمال: «روح قول للراجل المجنون ده إن التغييرات خلصت».

إلى جانب متعب وسعد، يحاول شريف إكرامى ــ كما تقول المصادر ــ بث الروح السلبية والتأكيد على أن البدرى راحل راحل، ونجح فى نقل وجهة نظره هذه إلى كثير من اللاعبين، وصار بعضهم مقتنعًا بها للغاية.

وقالت المصادر، إن مسئولين فى الإدارة تحدثوا إلى بعض اللاعبين، حول أن مباراة المصرى فى كأس السوبر ستكون المحطة الأخيرة للبدرى، إذا سقط الفريق، مضيفة: «تحدث بعض رجال الخطيب مع كبار النجوم وحاول أن ينقلوا مخططهم إلى بعض اللاعبين ليكونوا أدوات تُنهى مهمة الرجل».

وبعد أول هزيمة للبدرى أمام مصر المقاصة، فى أعقاب عام ونصف العام من الانتصارات، وسلسلة اللاهزيمة، اجتمع الخطيب بالمدرب، لا لتقديم الدعم وتجديد الثقة، بل لمحاسبته وتهديده بالرحيل فى رسائل غير مباشرة أيقنها البدرى مبكرًا، فتواصل مع وكيله للبحث عن عروض، وبالفعل أصبح يمتلك عروضًا خليجية بأضعاف راتبه، لكنه ما زال يأمل فى أن يكسب تحديه ويتخطى كل العقبات التى تواصل الإدارة وبعض اللاعبين وإعلامهم وضعها فى طريقه.

