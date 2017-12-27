القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:12 م

متعب خارج الأهلي في يناير.. و3 برتغاليين لخلافة البدري

متعب
متعب
شيماء أبوقمر-محمد الدكر
dostor.org/2004093

بدأت لجنة الكرة فى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، فى مناقشة تقرير علاء عبدالصادق، عضو اللجنة، الذى رشح فيه ٣ مدربين برتغاليين للمفاضلة بينهم واختيار الأصلح لقيادة الفريق، حال رحيل حسام البدرى، وهو القرار المقرر اتخاذه فى حالة خسارة بطولة السوبر أمام المصرى أو القمة أمام الزمالك.
وعلمت «الدستور»، أن الثلاثى البرتغالى الذين تم عرضهم على لجنة الكرة، يتصدرهم باولو دوراتى الذى يُطلق عليه «مورينهو إفريقيا» بعد نجاحه مع المنتخبات والأندية الإفريقية، إضافة لفريق يونيون ليريا البرتغالى الذى حقق معه الكأس ثم قاده لكأس الاتحاد الأوروبى، وسبق ترشحه للأهلى فى عهد محمود طاهر، لكن المفاوضات فشلت للخلاف حول القيمة المالية.
المدرب الثانى هو فيتور بيرير، الذى يمتلك سيرة ذاتية كبيرة مع أندية بورتو البرتغالى وفناربخشة التركى والأهلى السعودى، أما الثالث فهو باولو دى سوزا، المدير الفنى السابق لفيورينتينا الإيطالى وبازل السويسرى. وتنتظر لجنة الكرة تحركات علاء عبدالصادق لمعرفة شروط المدربين المالية، لحين الجلوس مع مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق، ومعرفة رأيه فى تلك الترشيحات.
فيما أبلغت لجنة الكرة عماد متعب، مهاجم الفريق، خلال جلسة أمس بالبحث عن عرض له خلال فترة الانتقالات الشتوية لرفض البدرى استمراره فى صفوف الفريق، ويفاضل متعب بين ثلاثة عروض تلقاها من أندية وادى دجلة والمقاصة وأُحد السعودى، الذى يميل إليه اللاعب.
فى سياق آخر، يسافر الفريق صباح اليوم إلى الإسكندرية للمبيت بها، استعدادًا لمواجهة بتروجت غدًا على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ ١٦ من الدورى، وقرر البدرى ضم ٢٢ لاعبًا للمعسكر، بسبب مباراة أتلتيكو مدريد، المقرر لها السبت المقبل. وجهز البدرى ملخصًا لمباريات الأهلى التى خسر فيها نقاطًا أمام المقاصة وطنطا ودجلة من أجل علاج الأخطاء المتكررة، وهدد باستبعاد اللاعبين المقصرين من حساباته خلال الفترة المقبلة حال عدم استعادة الانتصارات والالتزام بالتعليمات الفنية.

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