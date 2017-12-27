الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام.. و«فوتسي» يسجل إغلاقًا قياسيًا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع قوة اليورو، في حين قفز مؤشر "فوتسي" البريطاني لأعلى مستوى على الإطلاق.



وأنهى مؤشر "ستوكس 600" الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.1% ليسجل 390.5 نقطة.



في حين صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني إلى 7620.7 نقطة مرتفعًا بنحو 0.4%، ومسجلًا أعلى إغلاق على الإطلاق.



وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة قدرها 0.1% عند الإغلاق ليصل إلى 5368.8 نقطة، بينما استقر مؤشر "داكس" الألماني عند مستوى 13070 نقطة.



وشهدت البورصات الأوروبية ضعف بالتداولات في أولى جلسات الأسبوع بعد إجازة يومين بسبب أعياد رأس السنة.



وتتجه عملة اليورو الموحدة لتسجيل أفضل أداء سنوي أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2003، بمكاسب تبلغ 13% تقريبًا منذ بداية العام الجاري.



وارتفع اليورو أمام الدولار بأكثر من 0.3% لتسجل العملة الموحدة 1.1899 دولار بعد أن قفز أعلى 1.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.