القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
08:46 م

الجامعات تُنهي استعداداتها لامتحانات التيرم الأول.. وإجراءات لمنع التسريب
05:11 م

مريض بداء الفيل يستغيث: «رجلي هتتقطع عشان معاييش 25 ألف جنيه»
08:00 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
12:26 ص

اليوم.. محاكمة بطلى كليب «أزوقه زقة»
10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري في ريف حماة
03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
02:03 م

اعتقال مواطن حاول زيارة الرئيس الأرجنتيني وبحوزته بندقية خرطوش
01:38 م

الوزراء عن صلاح عيسى: أحيا فصولًا ثرية من تاريخ مصر وتراثها الزاخر
12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

برلمانى لـ«السيسى»: ترشحك لولاية ثانية «ليس اختيارًا»
اقتصاد
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:07 م

الهند تعتزم زيادة الاقتراض بعد تباطؤ الإيرادات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2004089

تعتزم الهند اقتراض 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري في محاولة للحفاظ على مصروفاتها مع تباطؤ الإيرادات.

وقالت وزارة المالية في الهند في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سوف تقترض 500 مليار روبية إضافية (7.79 مليار دولار) خلال العام المالي 2018.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ تحصيل الإيرادات من ضريبة السلع والخدمات التي تم فرضها مؤخرًا.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الهندية تخطط لتعويض الاقتراض الإضافي عبر خفض أذون الخزانة بأكثر من 600 مليار روبية من الآن وحتى نهاية مارس 2018.

وكان ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يعتزم اقتراض 5.8 تريليون روبية للسنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس المقبل.

وتهدف الهند الى خفض العجز فى الميزانية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في مارس المقبل لكن العجز خلال أول 7 أشهر من العام سجل 96.1% من المستهدف.

وتراجعت الروبية الهندية أمام الدولار بأكثر من 0.1% لتصعد العملة الأمريكية إلى 64.155 روبية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل

منذ يومين

بدء العد التنازلى على افتتاح أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة فى الصعيد

منذ 8 شهر

"بن سلمان" يعلن تفاصيل بيع شركة "أرامكو" للنفط

منذ 8 شهر

تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات لمبادلة الديون مع إيطاليا

منذ 8 شهر

خلال ساعات.. "المركزي" يعلن رصيد الاحتياطي

منذ 8 شهر

بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وشركة سعودية لتصنيع المصاعد

الآن

الملك سلمان ورئيس وزراء تركيا يناقشان التحرك الإسلامي لحماية القدس

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

صلاح يتصدر استفتاء «كاف» لأفضل لاعب في إفريقيا

بينهم ابنة رئيس.. ثلاثة شخصيات فشل «بن لادن» في اغتيالها

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

ألبومات الصور

وزير التنمية المحلية ينهي زيارته بسوهاج بتفقد المنطقة الصناعية (صور)

مؤتمر لـ«التحالف الوطنى» في القاهرة بحضور السفير السعودي باليمن ورئيس البرلمان العربي

شاهد.. «بتكلفة 3 مليون جنية» محافظ المنيا يسلم الأهالي 90 منزلًا بعد إعادة تأهيلها

بالصور.. الجمهور يُحاصر تامر حسني في مطار الأردن

نجم الساعة

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة المواطن المصري المسحول في الأردن

وزير الداخلية يجري حركة تغييرات محدودة لعدد من مساعديه

من إسرائيل لـ«يوسف زيدان»: نشكركم على حسن تعاونكم معنا

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

منوعات

ثروات أغنى 500 شخص في العالم تزداد تريليون دولار خلال 2017

بينهم ابنة رئيس.. ثلاثة شخصيات فشل «بن لادن» في اغتيالها

«سفينة نوح لم تصل بعد».. علماء يزعمون: فُلك إنقاذ البشرية لم تَرسُ على «الجودي»

المثقف

المذكرات السياسية لـ«ملك العود» «2-2».. فريد الأطرش في البلاط الملكي

ولاد الكار

اللجنة القومية للاحتفال بذكرى مئوية ميلاد «ناصر» تكشف تفاصيل الفعاليات

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: أرباح غير متوقعة

الصحة

خبراء تغذية: «ريجيم المياه» أخطر حمية على الإطلاق

الدستور على فيسبوك
ads