الهند تعتزم زيادة الاقتراض بعد تباطؤ الإيرادات

تعتزم الهند اقتراض 7.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري في محاولة للحفاظ على مصروفاتها مع تباطؤ الإيرادات.



وقالت وزارة المالية في الهند في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن الحكومة سوف تقترض 500 مليار روبية إضافية (7.79 مليار دولار) خلال العام المالي 2018.



وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ تحصيل الإيرادات من ضريبة السلع والخدمات التي تم فرضها مؤخرًا.



وأضافت الوزارة أن الحكومة الهندية تخطط لتعويض الاقتراض الإضافي عبر خفض أذون الخزانة بأكثر من 600 مليار روبية من الآن وحتى نهاية مارس 2018.



وكان ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يعتزم اقتراض 5.8 تريليون روبية للسنة المالية التي تنتهي في نهاية مارس المقبل.



وتهدف الهند الى خفض العجز فى الميزانية إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في مارس المقبل لكن العجز خلال أول 7 أشهر من العام سجل 96.1% من المستهدف.



وتراجعت الروبية الهندية أمام الدولار بأكثر من 0.1% لتصعد العملة الأمريكية إلى 64.155 روبية.

