محمد فودة يكتب: حصاد 365 يومًا في الدراما والسينما والإعلام والغناء

شهد ٢٠١٧ الذى أوشك على الانتهاء، تغيرات كثيرة فيما يخص الدراما والسينما والغناء والإعلام، ورأينا فيه صعودًا بارزًا لبعض النجوم، فيما خفتت أضواء آخرين.



وتميز كذلك بالتنوع فى المنتج المقدم للجمهور، ومحاولات لفتح آفاق جديدة نجحت بعضها، وفشل أغلبها.



الدراما:



«ظل الرئيس» هَّزم الكبار و«الكوميديانات».. والأجور المرتفعة كانت بلا داعٍ

فى البداية، أعتقد أن حصاد عام ٢٠١٧ فى الدراما كان مخيبًا للآمال، فلم يفلت من الفشل والملل والتكرار والمط سوى أعمال قليلة تعد على أصابع اليد، أذكر منها مسلسل «ظل الرئيس»، والذى بدا بطله النجم ياسر جلال فى أبهى صوره، وقدم نموذجًا مثاليًا للعمل الدرامى، وجاء بعده مسلسل «كلبش»، والذى تفوق بطله أمير كرارة، واستطاع أن يغير جلده هذا العام، وأن يبدو فى شكل جديد يعيد إليه رونقه أمام جمهوره.

وكذلك مسلسل «واحة الغروب» الذى أبدع أبطاله فنيًا، وعلى رأسهم النجمة منة شلبى والنجم خالد النبوى، فيما حاولت النجمة نيللى كريم أن تخرج عن النمطية فى مسلسل «لأعلى سعر»، إلا أنها لم تستطع أن تصل برسالتها للمشاهد، ولم يحالفها النجاح فى عملها الذى أرادت به أن تختلف عن أدوارها فى الأعوام الماضية.

غير ذلك، كان الكثير من المسلسلات هذا العام «كمالة عدد»، ولم تحظَ باستحسان الجمهور أو النقاد، ولم يكن الجمهور سيخسر شيئًا إذا لم يتم تقديمها من الأساس.

فعندما نأتى للدراما المصرية فى ٢٠١٧، سنجدها قد شهدت سقوطًا مدويًا لبعض النجوم الكبار، الذين أصبحوا يغالون فى أجورهم، وأبرزهم النجم عادل إمام، الذى ظلم نفسه كثيرًا بوجوده فى ٢٠١٧ بعمل لا يناسب مكانته.

وأرى أنه لا بد من البحث عن حل لظاهرة ارتفاع أجور النجوم، فتلك الظاهرة ستؤدى إلى انهيار صناعة الدراما المصرية، ولا أقصد هنا نجوم الصف الأول فقط، بل نجوم الصف الثانى أيضًا، وأصبح التعامل مع الأعمال الدرامية، يمثل استهانة بالجمهور والمجتمع، بعد أن كان لها دور بارز ومهم فى تشكيل وجدان ووعى المشاهد على مر العصور‫.‬

وربما يكون عام ٢٠١٧ هو عام النهاية للبعض ممن أفسدوا سوق الدراما المصرية من المنتجين الدخلاء، الذين أساءوا للدراما، وكانوا سببًا فى انهيارها، وساهموا فى تحكم النجم فى العملية الفنية، وفى اختيار عناصر العمل من إخراج وتأليف بشكل فردى، فسقط النجم والعمل ككل.

كما شهد العام الحالى تدهورًا شديدًا فى الأعمال الكوميدية، فتراجعت ياسمين عبدالعزيز بمسلسلها «هربانة منها»، الذى يعتبر اسمًا على مسمى، فهرب منه المشاهدون، وعزفوا عن متابعته من الحلقات الأولى، كذلك وقعت دنيا سمير غانم فى فخ التكرار فى مسلسل «فى اللا لا لاند»، والذى لم تستطع فيه أن تقدم شيئًا جديدًا، بل أصابت جمهورها بالملل والسأم جراء عمل فنى متكرر ودور معروف أوله وآخره، وفشل كذلك أحمد مكى فشلًا ذريعًا فى «خلصانة بشياكة»، وأعتبرها نهاية له فى هذه الأدوار.

ولكننى أشعر بتفاؤل مع قدوم عام ٢٠١٨، فيما يخص الدراما المصرية، حيث اتخذت بعض القنوات خطوات جادة للحد من الأجور العالية للنجوم، وتحديد حد أقصى لإنتاج العمل الدرامى، وكذلك اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطوات فعلية فى هذا الاتجاه، منها تأسيس لجنة للدراما سعيًا للارتقاء بمحتواها خلال العام المقبل.

فى كل الأحوال لا يمكن أن ننكر أن موسم الدراما هذا العام لم يكن قويًا، وكان مخيبًا للآمال فى الكثير من المسلسلات، التى كان الجمهور ينتظرها لثقته فى النجوم القائمين على العمل، ولكن للأسف لم يكن النجوم هذا العام أهلًا لهذه الثقة فى الكثير من المسلسلات.



السينما:



عز الحصان الرابح.. «هروب اضطرارى» يزاحمه.. والأكشن يغلب الكوميدى

من بين ٤٠ فيلمًا تم عرضها خلال عام ٢٠١٧، تنوعت بين أعمال كوميدية ودرامية، لمع وبرز النجم أحمد عز، ليكون فيلم «الخلية» هو الأهم والأكثر تميزًا، حيث حصد أعلى الإيرادات بدور العرض السينمائية، وصلت إلى ٥٠ مليون جنيه، وحقق بطله «عز» نجاحًا سينمائيًا جديدًا من خلال هذا العمل، الذى رصد واحدة من البطولات المهمة لرجال الشرطة فى محاربة العناصر الإرهابية، فقدم صورة ورؤية مختلفة أضفى عليها مخرج الفيلم طارق العريان، روعة بسبب تيمة الأكشن، التى نفذت بها معارك الفيلم، إضافة للقالب الإنسانى والاجتماعى الذى وضع به.

فاستطاع «عز» أن يتفوق على نفسه بعمل تفاعل مع الجمهور من مختلف الفئات والأعمار، ليكون الأول، وفى المقدمة فى عام ٢٠١٧.

ويتبع فيلم «الخلية» فى النجاح، ويتماشى معه فى الإيرادات فيلم «هروب اضطرارى» للنجم أحمد السقا، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا أيضًا، كما برزت أفلام أخرى محدودة العدد بعد أن استطاعت الصمود واجتذاب الجمهور.

فيما تراجعت الأعمال الكوميدية ولم تحقق نجاحًا، خاصة حين نتحدث بلغة الملايين والسوق السينمائية وصدارة الإيرادات، وذلك لصالح أفلام الأكشن، التى ميزت عددًا من الأعمال المتصدرة شباك التذاكر هذا العام.

وهناك أفلام حققت حضورًا فى المهرجانات العربية والعالمية، ومنها «آخر أيام المدينة»، و«أخضر يابس»، و«مولانا»، و«شيخ جاكسون».

وأرى أن ٢٠١٧ شهد إخفاقًا سينمائيًا لبعض النجوم، ومنهم محمد رمضان، الذى قدم ٣ أفلام شكلت تجارب متباينة، وهى «آخر ديك فى مصر»، والذى لم يحقق نجاحًا تجاريًا يتناسب مع الإيرادات، التى سبق وحققها «رمضان» فى أفلامه التجارية، والتى تحمل تيمة شعبية، كما قدم «رمضان» أيضًا فيلم «جواب اعتقال»، وهو الفيلم الذى جسد فيه دور إرهابى، وأيضًا لم يحقق إيرادات جيدة فى شباك التذاكر، كما طالته انتقادات عديدة تتعلق بالسيناريو والمباشرة الشديدة فى القضية، بينما قدم «رمضان» فى فيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة تجربة سينمائية مختلفة.

ومع ذلك فلم يكن الموسم السينمائى لعام ٢٠١٧ محملًا بكثير من التجارب الناجحة، فعلى عكس العام الماضى الذى شهد الاحتفاء بالسينما المصرية داخل الدولة وخارجها فى المهرجانات الدولية كان هناك تراجع كبير فى المشهد السينمائى بشكل عام.

أيضًا من الأعمال التى أثارت جدلًا خلال عام ٢٠١٧ فيلم «مولانا» الذى حقق نجاحًا على الصعيدين الدولى والمحلى، ولعب بطولته عمرو سعد، وكان بمثابة إعادة نجومية الفنان لشباك السينما، الذى غاب عنه خلال الفترة الماضية.

كما تنوع المشهد السينمائى بأفلام مختلفة، منها «الأصليين» للنجم خالد الصاوى، وكذلك عرض هذا العام فيلم «شيخ جاكسون» لأحمد الفيشاوى، وفيلم «على معزة»، والذى أرى أنه نجح فى تقديم تجربة إنسانية خاصة ومميزة عن رحلة شابين، ولكنه لم يحقق الإيرادات المرجوة منه.

وعاد عدد من النجوم إلى المشاركة فى السينما من جديد خلال ٢٠١٧، ومنهم الفنان أحمد عيد بفيلمه «يابانى أصلى»، بعد غياب خمس سنوات منذ تقديمه فيلم «حظ سعيد»، وكذا الفنان محمد هنيدى بفيلم «عنتر ابن شداد» بعد غياب عامين منذ تقديم فيلمه «يوم مالوش لازمة»، وعاد أيضًا تامر حسنى بفيلمه «تصبح على خير»، منذ تقديمه لآخر أفلامه «أهواك»، بينما لم تكن العودة قوية لأى منهم، واختتم الموسم السينمائى بفيلم «فوتو كوبى» بطولة محمود حميدة وشيرين رضا.

ولكننى أرى أيضًا أن حال السينما لا يسر، ويزداد تعثرًا على مستوى الإنتاج والتكلفة ودور العرض.



الموسيقى والإعلام



سقوط «الهضبة» وصعود تامر الأبرز فى سوق الغناء.. والإعلام بخير

فى مجال الغناء شهد عام ٢٠١٧ سقطات لنجوم كبار، أبرزهم عمرو دياب، الذى أحاطت به الشائعات بشكل لم يسبقه مثيل، لتخصم من رصيده لدى جمهوره.

فيما بزغ نجم تامر حسنى، ليتفوق وينافس أقرانه بقوة، فاستطاع «تامر» أن يكون هو نجم الجيل بحق، فنجح محليًا وعربيًا وعالميًا، وكان عام ٢٠١٧ عام النجاحات له وأضاف كثيرًا لرصيده لدى الجمهور، لأنه بدا أكثر نضجًا فنيًا وإنسانيًا، واكتسب ذكاء وخبرة، وهو ما توقعته له منذ سنوات طويلة، وها هو يؤكد توقعاتى ونظرتى لموهبته الحقيقية، التى يصر على صقلها وتنميتها أولًا بأول.

أما المشهد الإعلامى، فقد أصابته تقلبات لم تحدث له من قبل، فتغيرت ملكيات عدد كبير من القنوات الفضائية الخاصة، وتسبب ذلك فى رحيل بعض الإعلاميين عن المشهد الذى كانوا يتصدرونه بقوة.

كما تم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرارات الجمهورية ١٥٨ و١٥٩ و١٦٠ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة، بناءً على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الاتصالات والمالية.

وتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، وتأسيس الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر.

واستطاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يكون له دور فعال فى الحراك المجتمعى على عدد من الأصعدة، فاستحدث لجنة لإعداد قانون حرية تداول المعلومات، وعقد عدة ندوات لهذا الشأن. كما تم تأسيس نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامى القدير حمدى الكنيسى.

