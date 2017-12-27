محكمة بميانمار تقرر تمديد احتجاز صحفيين يعملان لصالح «رويترز»

قررت محكمة في ميانمار تمديد احتجاز صحفيين يعملان لحساب وكالة أنباء "رويترز"، كما حددت موعدا لمحاكمتهما في الرابع عشر من شهر يناير المقبل في اتهامات تتعلق بانتهاك أسرار الدولة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن عقوبة السجن في حال الإدانة بهذه الاتهامات قد تصل إلى 14 عاما.



وكانت السلطات في ميانمار قد اعتقلت الصحفيين "وا لوني" و"كياو سوي أو" في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان في ولاية "راخين" التي شهدت أعمال قمع تسببت في فرار أكثر من 630 ألفا من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى بنجلاديش.