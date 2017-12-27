إصابة 27 شخصًا إثر اصطدام سفينة بأحد أعمدة جسر في ألمانيا

أصيب 27 شخصا بعد أن اصطدمت سفينة ركاب سويسرية بأحد أعمدة جسر في نهر الراين بالقرب من مدينة دويسبورج غربي ألمانيا مساء أمس الثلاثاء.



وكانت السفينة "سويس كريستال" تقل حوالي 130 شخصا وقت وقوع الحادث.



وهناك 20 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة بينما نقل 5 أشخاص إلى مستشفى لتلقي العلاج من جروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وبحسب بيانات الشرطة، تمكن 4 مصابين بإصابات بالغة من مغادرة المستشفى صباح اليوم الأربعاء.



وساعدت سفينة ركاب ثانية في نقل المصابين إلى بر الأمان بينما تم استخدام عدد من قوارب إدارة الإطفاء لإنقاذ الركاب.



وقال المتحدث باسم الشرطة إنه من غير المحتمل إعادة تشغيل السفينة المتضررة قبل فحصها هندسيا.



وذكرت مصادر مطلعة لـ(د.ب.أ) أن معظم ركاب السفينة منحدرون من دول اتحاد "بنلوكس" (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج).



وكانت السفينة في طريقها إلى هولندا.



وقالت متحدثة باسم شركة "سيلا" السويسرية المالكة للسفينة اليوم إنها ليس لديها معلومات عن كيفية وقوع الحادث أو الطريق الذي كانت تسلكه السفينة.