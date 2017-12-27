جيش الاحتلال يحذر حكومته: غزة «قابلة للانفجار»

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقييم قدمه للمجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، من أن الأوضاع في قطاع غزة "قابلة للانفجار"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أمس الثلاثاء.



وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، وفق"صفا" الفلسطيني، أن قادة الجيش قدموا تقييمهم في اجتماع مطلع الأسبوع الجاري، جاء فيه أن الأوضاع في قطاع غزة متقلبة، وتشبه ظروف ما قبل العدوان الإسرائيلي الأخير صيف 2014.



وجاء في تقرير للقناة: "في اجتماع يوم الأحد، عُرض تقييم مزعج لمؤسسة الدفاع والجيش الإسرائيلي حول الوضع في غزة".



ووفق التقرير، حذر كبار المسؤولين في وزارة الجيش الوزراء من أن الوضع في غزة متقلب، ورغم أنه ليس لدى حركة حماس "أي اهتمام بفتح جولة أخرى، فإن الظروف قد تؤدي إلى ذلك".



وأضاف: "يستند تقييم الوضع إلى الجمع بين الحالة الإنسانية المتفاقمة، وتأخر رواتب الموظفين في قطاع غزة، وخيبة أمل الجمهور من تعثر المصالحة إلى جانب تطورات قضية القدس".