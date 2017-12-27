القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:48 ص

الإسماعيلى المتصدر يلتقى الرجاء.. وإنبى يواجه النصر فى الدورى

الإسماعيلى
الإسماعيلى
dostor.org/2003188

واصل فريق كرة القادم بالنادى الإسماعيلى تصدره جدول الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة بعد منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة، ويستعد لمواجهه الرجاء صاحب المركز الأخير وله 8 نقاط اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة.

وسيلعب الإسماعيلى تحت شعار لا بديل عن الفوز، ليواصل الانفراد بقمة الدورى، ويوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه النادى الاهلى فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة، ويليه المصرى فى المركز الثالث وله 27 نقطة، ثم الزمالك في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بعد فوزه مساء أمس علي المقاولون في الدقيقة 38 من المباراة، وهي نتيجة قد تعيده إلى المنافسة على القمة.

وضمن منافسات الأسبوع الـ 16 فى الدورى الممتاز يلعب إنبى، صاحب المركز الخامس بـ24 نقطة، غدا على ملعب بتروسبورت، مع النصر صاحب المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة.

وينتظر الأهلي والزمالك فترة الانتقالات للدخول فى منافسة أخرى لا تقل عن المنافسة داخل الملعب، فى إطار البحث عن التدعيمات لمواصلة السباق نحو القمة، ونفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد عن اجتماعه مع مدير أعمال مهاجم صن دوانز خاما بيليات، للانضمام للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال فى تصريح لموقع ناديه مساء أمس: «الصورة المنتشرة حاليًا وتجمعه مع وكيل اللاعب منذ 3 أشهر، وطالب وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات».


ودخل الناديان، الأهلى والزمالك، فى مفاوضات للحصول على لاعب سموحه محمود عبدالعزيز فى فترة الانتقالات، بينما ينتظر عماد متعب، نجم الأهلى، الفرصة للعودة إلى القائمة، ويتدرب بقوة لاستعادة مستواه المرتفع للدخول فى قائمة المنتخب، وفى حالة استمرار الابتعاد عن قائمة ناديه فسيتوجه إلى الدورى السعودى على أمل العودة لقائمة المنتخب قبل المونديال.

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