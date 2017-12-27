أفغانستان تدشن ممرًا جويًا جديدًا إلى الهند

دشنت أفغانستان الممر الملاحي الجوي الثاني لها إلى الهند اليوم الأربعاء، خلال احتفال في مطار كابول الدولي.



وسوف يفتح الممر الجديد طريق تجارة جديد إلى مومباي، بعد أن كان الممر الأول يوفر رحلات إلى نيودلهي.



وخلال الاحتفال، قال نائب مدير الغرفة الأفغانية للتجارة والصناعات خان يان القاضى إن الفاكهة من أفغانستان سوف تتضاعف قيمتها في أسواق مومباي، ما يزيد من أرباح التجار الأفغان.



وقال المتحدث باسم الغرفة الأفغانية للتجارة والصناعات، صيام الدين بصيرلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرحلة الجوية الأولى إلى مومباي سوف تحمل 40 طنا من الفاكهة الطازجة والمجففة والنباتات العلاجية.



وكانت أفغانستان قد دشنت ممرها الملاحي الجوي الأول إلى الهند في يونيو الماضي، ويوفر رحلة أسبوعية إلى نيودلهي.



وشهد الممر الأول حتى الآن إقلاع 52 رحلة جوية من أفغانستان لنقل إجمالي 1552 طنا من السلع إلى الهند.



وتمثل الفاكهة المجففة والطازجة والنباتات العلاجية والسجاد يدوي الصنع والجلود الصادرات الرئيسية لأفغانستان.



ولكن بعد أسابيع فقط من تدشين الممر الأول، شكى رجال الأعمال من فساد أطنان من الفاكهة في مطار كابول.



ووفقا لبصيرلي، نجم ذلك عن قلة عدد الرحلات الجوية وفقا لعقد مبدئي، وهو ما دفع الغرفة التجارية لتوقيع عقد مع شركة خطوط جوية أخرى.



وقال بصيرلي إن التجارة بين أفغانستان والهند يبلغ حجمها نحو 600 مليون دولار سنويا، وهو ما سيزيد إلى مليار دولار تقريبا بعد فتح الممر الجديد.