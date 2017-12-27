مجازاة مديرين بالشئون القانونية بـ«التنمية الزراعية»

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مديريي بالشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



أكدت المحكمة أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتهما ولم يحافظا على ممتلكات الجهة التي يعملان بها.



وجاء بأسباب الحكم أن "محمد ع"، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أسند إلى "محمد ك" مباشرة الدعوى 40 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة بمشروع مبارك لشباب الخريجين ضد جهة عمله بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض مساحتها 35 فدانا جنوب ترعة النورس، رغم وجود مصلحة شخصية له بصفته أحد أعضاء الجمعية المستفيدين من استصدار حكم ضد الهيئة جهة عمله.



وتبين أن "هشام ف"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة قام بالتوقيع واعتماد الأمر الصادر بتوزيع العمل على أعضاء الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا المتضمن إسناد أعمال قانونية إلى "محمد ك"، رغم كونه من غير المعينين بوظيفة محام ولم يتخذ إجراءات نقله من الهيئة.



انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة "محمد ع"، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقوبة اللوم ومجازاة "هشام.ف"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة بعقوبة الإنذار.