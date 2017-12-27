اتصالات أمريكية غير مباشرة مع «عباس»

كشفت صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات غير مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف إقناعه بالعودة إلى المسار السياسي.



ونقلت الصحيفة عن مسئول فلسطيني مقرّب من عباس القول إن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس تتم من خلال دول عدة، بينها الصين وروسيا، موضحا: وصلتنا رسائل من الإدارة الأمريكية تطالبنا بالعودة إلى المسار السياسي، وتقول إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يعني بأي حال من الأحوال تحديد حدود المدينة والتي سيتم رسمها في المفاوضات بين الجانبين.



وقال المسئول إن الجانب الفلسطيني يدرك تمامًا نيات الإدارة الأمريكية من العملية السياسية الجاري التحضير لها، وهي محاولة فرض حل جزئي ومؤقت لا يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.



وأضاف: يريد الفريق المتصهين للرئيس الأمريكي، وفريق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية من أجل فرض حل يكرّس الوجود الاستيطاني على نصف الضفة الغربية، بما فيها القدس، ولهذا قطعنا عليهم الطريق.



من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن القيادة لن تعود إلى أي عملية سياسية برعاية أمريكية. وقال: لم ننسحب من العملية السياسية، لكننا نبحث عن مسار آخر... أجرينا اتصالات مع قوى دولية وإقليمية عدة، مثل الصين وروسيا وغيرهما، وهذه الدول وافقت على المشاركة في رعاية دولية للعملية السياسية.