القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:37 ص

مقتل قيادي حوثي بارز في قصف للتحالف بالساحل الغربي لليمن

مقتل قيادي حوثي بارز
وكالات
dostor.org/2003182

أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني، الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة، 226 كيلومترا غرب صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر وعددا من مرافقيه مساء الاثنين بالقرب من مديرية حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التغطية على مقتل الأحمر "كي لا تكشف عن تهاوي قوتها وهزيمتها أمام قوات الشرعية".

وياسر الأحمر هو أحد أبرز قيادات الحوثي، وعضو اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وساهم في إسقاط محافظة عمران، شمالي اليمن في قبضة الحوثيين عام 2014، ومؤخرا عينه الحوثيون قائدا للواء 135 الموالي لهم.

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