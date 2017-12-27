القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
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10:58 ص

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مصر
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 08:36 ص

2017 يسجل أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات

2017 يسجل أعلى عدد
dostor.org/2003179

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر الحالى عن إصدار 100 براءة اختراع لمخترعين مصريين خلال عام 2017 من مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو أعلى عدد براءات اختراع منذ 10 سنوات، ويمثل زيادة نسبتها 39 % مقارنة بعام 2016، الذي بلغ عدد البراءات خلاله 72 براءة صادرة.

وأكد المؤشر أن هذا الرقم يعد أكبر عدد وصلت إليه براءات الاختراع للمصريين منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد براءات الاختراع الصادرة للمصريين وغير المصريين بلغ 555 براءة اختراع لعام 2017، حيث كانت 450 براءة عام 2016.

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أنشأت المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.

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