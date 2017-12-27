«المرور» يعلن تحويلات شارع السودان عقب إغلاقه

تناشد الإدارة العامة لمرور الجيزة سائقى السيارات الالتزام بالتحويلات المرورية، التى أعدتها الإدارة لمنع ظهور أيّة كثافات مرورية بشارع السودان بسبب إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان.



وأهاب المرور بالسائقين القادمين من شارع السودان سلك اتجاه ميدان الكيت كات بالدخول يمينا من شارع الملكة زبيدة ومنه يسارا إلى شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات مع نشر رجال المرور بمنطقة الأعمال لملاحظة حركة السيارات.



كما تهيب إدارة المرور القادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة وللمتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع السواحل وصولا إلى محكمة شمال الجيزة واستكمال إلى شارع رشيد ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة المرورية وميدان الكيت كات، وعلى القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة اتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة.