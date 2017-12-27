إغلاق طريقى الفيوم وإسكندرية الصحراويين بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريقى الفيوم وإسكندرية الصحراويين لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.



كانت المتابعات الميدانية رصدت انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وشبورة كثيفة تحجب الرؤية أمامهم فى عدد من الطرق، وعلى الفور تم غلق طريق الفيوم الصحراوى من الكيلو 4 ونصف حتى كمين الطيور على الصحراوى الغربى لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.



كما تم غلق طريق الإسكندرية الصحراوى من بوابات القاهرة حتى الكيلو 115 لانعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية.