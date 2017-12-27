ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على ريف إدلب إلى 22 قتيلا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف القوات السورية لمنطقة ريف إدلب الجنوبي إلى 22 قتيلا.



وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الأربعاءـ أن القصف ترافق مع اشتباكات عنيفة بين هذه القوات وبين عناصر مسلحة من المعارضة، وذلك وسط أنباء عن تمكن فصائل المعارضة من فرض سيطرتها النارية على منطقة رأس العين.



وأشار المرصد السوري إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في القصف الذي تعرضت له منطقة السوسة بريف دير الزور الشرقي، التي لا تزال تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.