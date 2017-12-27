جواتيمالا: نقل السفارة إلى القدس قرار «سيادي»

دافعت وزيرة خارجية جواتيمالا ساندرا جوفيل، عن قرار رئيس بلادها جيمي موراليس بنقل سفارة لجواتيمالا من تل أبيب إلى مدينة "القدس"، كما أعربت عن رفضها لكافة الانتقادات الدولية والمحلية لهذه الخطوة.



وقالت جوفيل - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء- إن هذا التغيير يعتبر قرارا سياسيا وبالتالي فهو سيادي وليس هناك نية للرجوع فيه، وأكدت أن ما تقوم به بلادها يتسق تماما مع سياستها الخارجية وتحالفها مع إسرائيل.



وقللت الوزير من التداعيات المحتملة بشأن تضرر وانهيار تجارة "الهيل" في جواتيمالا والتي تعتبر الدول العربية والإسلامية أكبر مشترين لها. حيث أشارت إلى أنها لا تمثل سوى 37ر0 في المائة من إجمالى الناتج المحلي للبلاد.



ويعد الرئيس موراليس هو أول من يتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة "القدس".



يشار إلى أن جواتيمالا وإسرائيل لديهما علاقات وثيقة منذ فترة طويلة وخاصة في القضايا الأمنية ومبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول أمريكا الوسطى.