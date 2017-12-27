تركيا تعزز «عسكرتها» في قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة العديد الجوية.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة في بيان إنه "من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حاليا بكتيبة طارق بن زياد الآلية".



وأضافت أن وصول تلك القوات يأتي "ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة".



وأوضح البيان أن هذا يأتي ضمن "التعاون بين القوات المسلحة القطرية والقوات التركية ضمن مهام محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف وحفظ الأمن في المنطقة".



واختتم البيان بالقول: "ستباشر القوات المنضمة حديثا تمارين عسكرية بينها وبين القوات المسلحة القطرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة".