الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا؛ ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى

القاهرة 10 20

وسط الدلتا 10 20

الأسكندرية 12 19

بلطيم 13 20

مطرح 12 19

السلوم 10 17

سيوة 9 19

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

العريش 9 20

رفح 9 19

الاسماعيلية 6 20

السويس 7 20

رأس سدر 9 20

نخل صفر 19

نويبع 14 24

طابا 9 21

كارتين صفر 16

الطور 12 22

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 14 24

الفيوم 9 20

بنى سويف 9 20

المنيا 8 21

اسيوط 7 21

سوهاج 8 21

قنا 9 22

الاقصر 9 24

اسوان 10 25

ابو سمبل 9 24

الوادى الجديد 8 22

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 19 24

حلايب 20 24