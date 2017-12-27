القاهرة : الأربعاء 27 ديسمبر 2017
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10:58 م

تسليم الدفعة الثانية من وحدات «دار مصر» منتصف يناير المقبل
07:11 م

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03:48 م

انتحار تاجر فاكهة بعد طلب زوجته الطلاق
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12:29 م

27 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

10:58 ص

بدء محاكمة 213 متهمًا فى «تنظيم بيت المقدس»
10:14 ص

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10:08 ص

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02:54 ص

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حوادث
الأربعاء 27/ديسمبر/2017 - 07:51 ص

اليوم.. الحكم فى استئناف «ريهام سعيد» على حبسها 6 أشهر

ريهام سعيد
ريهام سعيد
مصطفى مسلم
dostor.org/2003165

تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف الإعلامية ريهام سعيد، على حكم حبسها 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة الفنانة "زينة"، على خلفية قضية إثبات نسب طفليها للفنان أحمد عز.

وكان محامي الممثلة، قدم بلاغًا للنائب العام، ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، رئيس تحرير "وشوشة"، بتهمة تشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج "صبايا الخير"، على قناة "النهار"، قائلًا في بلاغه: «ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعية أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها».

واعتبر محامي "زينة" محتوى الحلقة يمثل معلومات وأخبارًا مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة، حسب الدعوى، بما يعتبر إساءة ومساسا بالسمعة وطعنا في الأعراض، يستوجب العقاب القانوني.

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